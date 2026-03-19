ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

ALSO: Vierzehnte Dividendenerhöhung in Folge genehmigt - Dividende CHF 5.30, +657% seit 2011



19.03.2026 / 06:59 CET/CEST



Emmen, Schweiz, 19. März 2026 PRESSEMITTEILUNG







ALSO: Vierzehnte Dividendenerhöhung in Folge genehmigt

Dividende CHF 5.30, +657% seit 2011 Die Generalversammlung vom 18. März 2026 hat die Erhöhung der Dividende um CHF 0.20 auf CHF 5.30 je Aktie genehmigt. Die Dividende wird ab dem 24. März 2026 an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgezahlt. Auch alle weiteren Anträge des Verwaltungsrats wurden grossmehrheitlich verabschiedet, der Geschäftsbericht 2025 genehmigt sowie die Konzernleitung und die Mitglieder des Verwaltungsrats entlastet. Peter Athanas, Walter P.J. Droege, Ernest-W. Droege, Thomas Fürer, Frank Tanski und Gustavo Möller-Hergt (als Präsident des Verwaltungsrats) wurden für das kommende Amtsjahr bestätigt. «Die Generalversammlung würdigte den Erfolg des vergangenen Jahres und bestätigte ihr Vertrauen in ALSO und seine Geschäftsmodelle. Dank der konsequenten Umsetzung der Strategie und des disziplinierten Managements des Working Capitals wird das Unternehmen auch weiterhin nachhaltig von den Opportunitäten des IT-Marktes profitieren», erklärt Gustavo Möller-Hergt, Verwaltungsratspräsident der ALSO Holding AG (SIX: ALSN).



Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

E-Mail: kilian.maier@also.com ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com . Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com . Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: ALSO AGM results - EN





Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News