Satelliten sind längst mehr als Raumfahrt-Romantik: Staaten investieren Milliarden in sichere Kommunikation und Aufklärung. Ein großer europäischer Player steht dabei im Zentrum. Satelliten sind das neue Nervensystem der modernen Welt. Ohne sie läuft heute weder Navigation noch Kommunikation - und schon gar nicht das, was Militärs "vernetzte Operationen" nennen: Drohnen steuern, Echtzeit-Lagebilder auswerten, Einheiten koordinieren. Genau deshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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