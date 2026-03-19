In den Tunneln unter der französisch-schweizerischen Grenze verbirgt sich Technik, die herkömmliche Vorstellungen von Geschwindigkeit sprengt. Was dort in winzigsten Bruchteilen von Sekunden geschieht, blieb der Wissenschaft über zwei Jahrzehnte lang verborgen. Das Team der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN bei Genf hat ein neues Elementarteilchen namens Xi-cc-plus nachgewiesen. Es handelt sich um einen schweren Verwandten des Protons, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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