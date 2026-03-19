© Foto: Omar Marques - SOPA Images via ZUMA Press WireMicron pulverisiert die Prognosen, doch die Aktie schmiert nachbörslich ab. Was ist da los? Die Hintergründe.Mit herausragenden Ergebnissen hat Micron die Wall Street überrascht. Der Umsatz des Unternehmens stieg nahezu um das Dreifache und übertraf damit die Erwartungen der Analysten bei Weitem. Micron profitierte insbesondere von der starken Nachfrage nach Nvidia-Grafikprozessoren, die für generative KI-Modelle benötigt werden. Trotz dieser positiven Zahlen verlor die Micron-Aktie im nachbörslichen Handel an der Nasdaq 4,4 Prozent und fiel auf 441,28 US-Dollar je Anteilschein. Im Vergleich zum Vorjahr erzielte Micron im zweiten Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 23,86 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE