DJ Rational erhöht Dividende und zahlt Sonderausschüttung

DOW JONES--Der Großküchenausstatter Rational will die Aktionäre an der guten Geschäftsentwicklung beteiligen: Nach 15 Euro je Aktie im Vorjahr will das Unternehmen für 2025 nun 16 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausschütten. Wie Rational weiter mitteilte, soll zudem eine Sonderdividende von 4 Euro je Aktie gezahlt werden. Grund dafür seien die positive Geschäfts- und Ertragsentwicklung, die gute Liquiditätssituation sowie gute Aussichten für das Geschäftsjahr 2026.

Die Ausschüttungsquote von 90 Prozent des Konzernjahresüberschusses liege nun aufgrund der Sonderdividende über dem langjährigen Mittel von rund 70 Prozent. "Unsere finanzielle Stabilität als Unternehmen ohne Bankschulden erlaubt uns das auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten", wird CFO Jörg Walter in der Mitteilung zitiert. Auch nach der Ausschüttung bleibt laut Rational ausreichend Liquidität im Unternehmen.

Im abgelaufenen Jahr stiegen der Umsatz und das EBIT, wie bereits bekannt, um 6 Prozent.

Für das laufende Jahr 2026 sieht das Unternehmen das Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Marge dürfte zwischen 25 und 26 Prozent liegen - und damit leicht sinken (2025: 26,4 Prozent). "Aufgrund der erwarteten höheren Zollkosten, negativer Währungseffekte und gegenläufigen, positiven Effekten aus Preiserhöhungen geht der Vorstand insgesamt von einem überproportionalen Kostenanstieg (...) aus", so Rational.

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March 19, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

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