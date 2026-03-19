Vonovia hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert - maßgeblich getragen von höheren Mieteinnahmen. Darüber hinaus trugen auch zusätzliche Dienstleistungen rund um die Immobilie sowie Verkäufe von Beständen zum verbesserten operativen Ergebnis bei, wie Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern am Donnerstag mitteilte.Die Prognosen für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele bis 2028 wurden bestätigt. Gleichzeitig soll der Schuldenabbau beschleunigt werden. Der Konzern profitiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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