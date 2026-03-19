Diese einstmals sehr beliebte deutsche Dividendenaktie ist zuletzt sehr stark in den Fokus gerückt, denn hier haben Insider massiv zugeschlagen. Bietet sich deshalb jetzt eine Kaufchance für Investoren? Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank ist in den vergangenen zwölf Monaten sehr arg unter Druck geraten. Die ehemalige deutsche Dividendenperle ist deshalb zum Sorgenkind vieler Anleger geworden. Doch nun haben Insider massiv bei der Aktie zugeschlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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