Der Goldpreis ist zuletzt weiter unter Druck geraten. Nachdem das Edelmetall bereits am Mittwoch im Vorfeld des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed deutlich unter 5.000 Dollar gefallen war, hat sich die Korrekturfahrt zuletzt fortgesetzt. Am Donnerstagmorgen wird eine Feinunze für 4.819 Dollar gehandelt.Auffällig: Trotz der Eskalation im Nahen Osten bleibt die klassische Flucht in den "sicheren Hafen" Gold bislang aus. Nach einem kurzen Preissprung auf über 5.400 Dollar zu Beginn der Angriffe auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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