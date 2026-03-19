© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAITruist stuft Block von "Hold" auf "Buy" hoch und sieht fast 30 Prozent Kurspotenzial. Besseres Geschäftswachstum, kostensenkende Maßnahmen und eine attraktive Bewertung machen die Aktie zum Favoriten im Fintech-Sektor.Die Aktien von Block könnten nach Ansicht von Truist Securities vor einer Aufholjagd stehen. Die Analysten stuften den Fintech-Wert von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhten das Kursziel von 72 auf 77 US-Dollar. Ausgehend vom Schlusskurs am Dienstag an der NYSE ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von mehr als 29 Prozent. Hinter dieser positiveren Einschätzung stehen mehrere Faktoren: Zum einen sieht Truist bessere Chancen für steigende Margen, als sie der Markt bislang …Den vollständigen Artikel lesen
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