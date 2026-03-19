DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Feiertages zum Frühlingsanfang geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat die Zinsen unverändert gelassen und ihren Kurs für Zinssenkungen in diesem Jahr beibehalten, da die durch den Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise den seit Jahren andauernden Kampf gegen die Inflation zu verlängern drohen. Die Spanne liegt weiter zwischen 3,50 und 3,75 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Es gab eine Gegenstimme zu dem Beschluss, Ratsmitglied Stephen Miran votierte für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. In den neuen Projektionen gingen zwölf von 19 Sitzungsteilnehmern von mindestens einer Zinssenkung in diesem Jahr aus, genau wie im Dezember. Ein Ratsmitglied rechnete mit einer Zinserhöhung für das nächste Jahr. In ihrer Erklärung räumte die Fed die "Unsicherheit" aufgrund des Krieges im Nahen Osten ein. Sie behielt die Formulierungen bei, die eine Tendenz zu einer weiteren schrittweisen Senkung der Zinsen andeuteten - eine Haltung, die einige Vertreter bereits vor dem durch den Krieg ausgelösten Unsicherheitsschub in Frage gestellt hatten. In seiner Pressekonferenz erklärte Fed-Chef Jerome Powell, die derzeitige Haltung in der Geldpolitik sei "angemessen, um unsere Ziele zu erreichen". "Die höheren Energiepreise werden die Inflation antreiben, aber es ist noch zu früh, um das Ausmaß abzuschätzen", sagte Powell. "Wir wissen es einfach nicht, wie sich der Ölschock auswirken wird", sagte Powell.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

IONOS (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für vierte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24 Umsatz 386 +19% 5 325 EBITDA bereinigt 135 +29% 5 105 EBITDA-Marge bereinigt 35,1 -- -- 32,4

Weitere Termine:

07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz)

07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK)

07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q

14:00 IT/Eni SpA, Kapitalmarkttag

18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

DE/Init innovation in traffic systems SE, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,2% 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% - CH 09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00% - US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000 13:30 Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: 8,4 zuvor: 16,3 15:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: -3,5% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 23.064,00 -2,0 E-Mini-Future S&P-500 6.618,25 -0,1 E-Mini-Future Nasdaq-100 24.378,25 -0,2 Topix (Tokio) 3.612,62 -2,8 Hang-Seng (Hongk.) 25.494,55 -2,0 Shanghai-Comp. 4.007,76 -1,4 Mittwoch: INDEX zuletzt +/- % DAX 23.502 -1,0 DAX-Future 23.127 -1,7 XDAX 23.137 -1,6 MDAX 29.519 0,1 TecDAX 3.560 -1,1 SDAX 16.874 -0,3 Dow-Jones 46.225 -1,6 S&P-500 6.625 -1,4 Nasdaq-Comp. 22.152 -1,5

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit deutlichen Abschlägen in den Handel starten. Belastend wirkt der eskalierende Irankrieg. Nachdem Israel am Vortag das wichtigste persische Gasfeld, South Pars, angeriffen hat, hat der Iran nun die weltgrößte LNG-Anlage, Ras Laffan, in Katar angegriffen und soll dabei erhebliche Schaden verursacht haben. Brent-Öl nähert sich damit dem Hoch von rund 120 Dollar seit Ausbruch des Konflikts. Belastend wirkt zudem die geldpolitische Entscheidung der Fed. Diese hat wie erwartet das aktuelle Zinsniveau bestätigt. Fed-Chairman Jerome Powell verwies jedoch auf die ungewissen Auswirkungen des Nahostkrieges. Man wisse einfach nicht, wie sich der Ölschock auswirken werde. Die Blicke richten sich nun auf die Bank of England sowie die EZB. Beide Notenbanken dürften im Tagesverlauf auf ihren Sitzungen die aktuellen Leitzinsniveaus bestätigen, aber sich vermutlich ebenfalls zu den Inflationsgefahren wegen des Ölpreisschocks äußern.

Rückblick: Leichter - Wieder gestiegene Ölpreise haben die Börsen belastet. Anleger dürften sich auch in Erwartung des Zinsentscheids der US-Notenbank zurückgehalten haben, der nach Börsenschluss in Europa bekanntgegeben wurde. Nach dem jüngsten Tauschangebot an die Commerzbank-Aktionäre hatte Unicredit-CEO Orcel versucht, eine Annäherung angesichts des Widerstands der Commerzbank-Führung, aber auch der Politik in Deutschland zu erreichen. Laut Orcel soll sich nichts an der Beteiligung um etwa 30 Prozent ändern, zugleich solle man in einen Dialog treten. Er schloss aber auch nicht aus, bei einer deutlichen Kontrollmehrheit eine Fusion mit der Commerzbank zu erwägen. Unicredit ermäßigten sich um 0,4 Prozent, Commerzbank legten um 1,5 Prozent zu. Bollore sprangen um 11,1 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Sonderdividende angekündigt hatte. Die schwachen Geschäftszahlen traten darüber in den Hintergrund. Mit Enttäuschung wurden die Geschäftszahlen von Swatch (-4,5%) aufgenommen. Eine Abstufung durch die UBS drückten Logitech um 6,1 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - Für Heidelberg Materials ging es nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley um 2,5 Prozent nach oben. Thyssenkrupp Nucera gaben dagegen um 4,3 Prozent nach. Der Konzern hatte die Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis gesenkt. Aumovio (+3,5%) hatte trotz rückläufiger Erlöse vergangenes Jahr den operativen Gewinn deutlich gesteigert. TAG Immobilien (+2,5%) hatte im vergangenen Jahr von höheren Mieteinnahmen profitiert und sowohl die eigenen Ziele als auch die Markterwartungen übertroffen. Bei Hellofresh kam der Ausblick im Rahmen der finalen Geschäftszahlen nicht gut an - der Kurs sauste um 14,9 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem sehr lebhaften Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Der Markt sei mit den schwachen Vorgaben von der Wall Street weiter gefallen. Bei den Einzelwerten standen Formycon mit minus 12,5 Prozent unter Druck, nachdem die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses verschoben worden war.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Die Indizes bauten ihre Verluste aus, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell gesagt hatte, dass steigende Ölpreise den Preisdruck erhöhten und das US-Wachstum beeinträchtigen könnten. Die Fed hat die Zinsen wie erwartet bestätigt. "Wir wissen es einfach nicht, wie sich der Ölschock auswirken wird", sagte Powell. Ein Teil, aber nicht die gesamte höhere Inflationsprognose beruhe auf dem Ölschock. Bei der Kerninflation habe die Fed nicht die Fortschritte gesehen, auf die sie gehofft habe. Eine Reihe von Schocks habe den Inflationsverlauf gestört. "Wenn wir keine Fortschritte bei der Inflation sehen, wird es keine Zinssenkung geben", sagte Powell. Passend zu den Aussagen drückten auch wieder kräftig gestiegene Ölpreise die Aktienkurse. Für Nvidia ging es nach anfänglichen Gewinnen mit dem Markt um 0,9 Prozent nach unten. CEO Jenson Huang hatte erklärt, das Unternehmen habe die Produktion der H200-Prozessoren für den Verkauf in China wieder aufgenommen. Überzeugende Geschäftszahlen verhalfen Macy's zu einem Plus von 4,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen gaben zunächst nach, nachdem die Fed die Zinsen bestätigt hatte. Sie legten mit den Powell-Aussagen aber wieder zu. Laut CME preisen die Märkte für dieses Jahr größtenteils eine oder keine Zinssenkung ein. Die Zehnjahresrendite stieg um 6,0 Basispunkte auf 4,27 Prozent.

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March 19, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)

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