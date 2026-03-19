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Akquisition im Norden: wienerberger stärkt seine Position im Wassermanagement



19.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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Akquisition im Norden: wienerberger stärkt seine Position im Wassermanagement wienerberger übernimmt die Northern Environmental and Water Solutions Group (NEWS Group) - ein führender Anbieter nachhaltiger Abwasserlösungen in Schweden und der gesamten nordischen Region

Damit stärken wir unsere Position in einem Markt, der aufgrund neuer regulatorischer Anforderungen und des Modernisierungsbedarfs einer alternden Infrastruktur eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen, dezentralen Abwasserlösungen verzeichnet. Wien, 19. März 2026 - wienerberger, ein führender internationaler Anbieter innovativer, ökologischer Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Segmenten Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Bereich Wasser- und Energiemanagement, hat die erfolgreiche Übernahme der in Schweden ansässigen NEWS Group bekanntgegeben. Mit ihrem Fokus auf Schweden und die gesamte nordische Region ist die NEWS Group der führende Anbieter nachhaltiger Wassermanagementlösungen für den Anschluss von Wohnhäusern an das kommunale Abwassernetz, insbesondere dort, wo herkömmliche, schwerkraftbasierte Abwassersysteme an ihre Grenzen stoßen. Aufgrund neuer regulatorischer Vorgaben im Bereich Abwassermanagement in Schweden und anderen nordischen Ländern steigt die Nachfrage nach solchen Lösungen deutlich. Ländliche Gemeinden und abgelegene Ferienhäuser sind zunehmend verpflichtet, die gleichen Umweltstandards einzuhalten wie größere Kommunen, einschließlich des Anschlusses an öffentliche Abwassersysteme. Neben der steigenden Anschlussrate wird ein erheblicher Anteil der bestehenden Abwasserinfrastruktur in nordischen Ländern in den nächsten Jahren saniert oder erneuert werden müssen. Daraus ergeben sich für die Gruppe mit ihren Kernmarken SKT und FANN nachhaltige Wachstumschancen. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender von wienerberger, dazu: "Die nordischen Länder entwickeln sich aufgrund ihrer hohen ESG-Ambitionen und ihres stabilen wirtschaftlichen Umfelds zu einem immer wichtigeren Markt für wienerberger. Aufbauend auf der erfolgreichen Übernahme der Slatek OY in Finnland im Jahr 2024 und der Gründung von ULMO als Teil unserer Buy-and-Build-Strategie in Norwegen setzen wir nun einen weiteren Schritt im Rahmen unserer wertschöpfenden Wachstumsstrategie. Die NEWS Group genießt dank ihrer nachhaltigen und hochwertigen Abwassermanagementsysteme einen ausgezeichneten Ruf. Diese Lösungen ergänzen unser bestehendes Portfolio und ermöglichen es uns, ein noch breiteres Spektrum an Lösungen für moderne Abwassersysteme anzubieten. Mit diesem Schritt stärken wir unsere Präsenz in diesem vielversprechenden Markt, diversifizieren unser Portfolio und leisten einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigen, gesunden Planeten mit sauberem Wasser für künftige Generationen." Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden sowie der Erfüllung weiterer für eine Transaktion dieser Art üblicher Bedingungen. Beide Parteien haben vereinbart, den Kaufpreis nicht offenzulegen. Über die NEWS Group Die NEWS Group ist ein führender Anbieter nachhaltiger Abwasserlösungen mit besonderer Ausrichtung auf den Anschluss von Wohngebäuden und Gemeinden an konventionelle kommunale Abwassernetze. Die im Jahr 2014 durch den Zusammenschluss von Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) und FANN VA Teknik (inklusive Alunda Polyeten) entstandene Gruppe arbeitet an der Lösung komplexer Abwasserprobleme, die dann auftreten, wenn sich traditionelle schwerkraftbasierte Lösungen als unwirksam erweisen. Die Gruppe ist hauptsächlich in Schweden tätig, betreibt aber auch Standorte in Norwegen, Finnland, Dänemark und Polen. wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.



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Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

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