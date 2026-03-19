EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
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Bornheim (Pfalz), 19. März 2026.
Weiterhin hat der Aufsichtsrat der HORNBACH Management AG Jan Hornbach (43) und Nils Hornbach (37) mit Wirkung zum 1. November 2026 in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Beide sind seit dem 1. Juni 2023 Mitglieder des Vorstands der HORNBACH Baumarkt AG, auch sie bleiben in dieser Funktion tätig.
Die HORNBACH Management AG ist die persönlich haftende Gesellschafterin der börsennotierten HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405); sie führt die Geschäfte der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die HORNBACH Holding ist die Muttergesellschaft der HORNBACH Baumarkt AG und der HORNBACH Baustoff Union GmbH sowie weiterer Gesellschaften.
Dr. John Feldmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HORNBACH Management AG, erklärt: "Kontinuität und Verlässlichkeit sind fundamental für HORNBACH. Mit der Berufung von Erich Harsch, Jan Hornbach und Nils Hornbach tragen wir dem Rechnung. Als Team, zusammen mit Finanzvorständin Dr. Joanna Kowalska, führen sie das Familienunternehmen erfolgreich weiter in die Zukunft."
Albrecht Hornbach, Vorsitzender des Vorstands der HORNBACH Management AG, ergänzt: "Wir arbeiten schon seit einiger Zeit an einer Nachfolgeregelung für die familiengeführte Zukunft unserer Unternehmensgruppe. Die Berufung von Jan Hornbach und Nils Hornbach in den Vorstand der Management AG ist die Fortsetzung der Entwicklung, die wir 2023 eingeleitet haben, und ein weiterer Meilenstein. Mit Erich Harsch haben wir einen erfahrenen Manager für den Vorstandsvorsitz gewonnen, der die Fortentwicklung des Unternehmens in die Zukunft mitgestaltet."
Albrecht Hornbach ist seit 1991 im Unternehmen. 1998 wurde er Vorstandsvorsitzender der Baumarkt AG. 2001 übernahm er den Vorstandsvorsitz der HORNBACH Holding AG. Nach Umstrukturierung stand er seit 2015 durch die Berufung zum Vorstandsvorsitzenden der HORNBACH Management AG an der Spitze der Unternehmensgruppe. Den Prozess des Generationenübergangs in mehreren Etappen gestaltete er seit mehreren Jahren aktiv mit.
Erich Harsch betont: "Als Vorstandsteam bedanken wir uns sehr herzlich beim Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre werden wir fortsetzen. In diesen sehr wechselhaften Zeiten, setzen wir im Management auf ein hohes Maß an Stabilität, um uns ganz auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden konzentrieren und passende Lösungen anbieten zu können."
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Pressebild_Vorstand_HM_AG Quelle_Ulrich Roth
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Hornbachstraße 11
|67879 Bornheim (Pfalz)
|Deutschland
|ISIN:
|DE0006083405
|WKN:
|608340
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
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