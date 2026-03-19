© Foto: Sipa USA - Sipa USANach dem Zinsentscheid, bei dem die Fed den Leitzins unverändert lässt, und Powells Warnung vor Inflationsrisiken rutscht der Kryptomarkt deutlich ab. Der Kryptomarkt hat am Mittwoch deutlich nachgegeben, nachdem neue Signale der US-Notenbank die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen weiter gedämpft haben. Bitcoin fiel erstmals seit Tagen wieder unter die Marke von 71.000 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen notierte Bitcoin rund 4,2 Prozent im Minus bei etwa 70.800 US-Dollar. Ethereum verlor 5,6 Prozent und fiel auf 2.190 US-Dollar, während XRP um 3,8 Prozent nachgab. Auch andere große Kryptowährungen standen unter Druck: Solana fiel um 4,4 Prozent, Dogecoin sogar um 5,8 Prozent. Die gesamte …Den vollständigen Artikel lesen
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