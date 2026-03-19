

EQS-Media / 19.03.2026 / 08:30 CET/CEST

Hamburg, 19 . 03.2026 Skyborn Renewables vereinbart mit dem NABU eine freiwillige, mehrjährige Begleitforschung für den Offshore-Windpark Gennaker. Das Forschungsprogramm geht über behördliche Auflagen hinaus und verbindet Artenschutz mit einem wirtschaftlich effizienten Betrieb. Der Vergleich schafft dauerhaften Rechtsfrieden für das Projekt.

Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie - von der frühen Projektentwicklung über den Bau bis hin zum Betrieb und Rückbau. Das Ziel von Skyborn ist es, die Offshore-Windenergie-Nutzung naturverträglich, zukunftssicher und im Einklang mit anderen Meeresnutzungen weiter auszubauen.

Der Offshore-Windpark Gennaker ist derzeit das größte Projekt in der deutschen Ostsee und wird grünen Strom erzeugen, der dem jährlichen Stromverbrauch von etwa einer Million Haushalten entspricht.

Die OWP Gennaker GmbH, ein Projektunternehmen der Skyborn Renewables GmbH (Skyborn) und der Naturschutzbund Deutschland (NABU) haben sich auf einen Vergleichsvertrag im Zusammenhang mit dem Bau und Betrieb des Offshore Windparks Gennaker verständigt. Teil des Vergleichs sind weit über die Genehmigungsanforderungen hinausgehende freiwillige Maßnahmen und Begleitforschungen insbesondere zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen. Ziel ist es, mithilfe innovativer Methoden datenbasierte Kriterien zu entwickeln, die dem Schutz der Meeresumwelt ebenso Rechnung tragen wie einem wirtschaftlich effizienten Betrieb des Windparks. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, Umweltwirkungen besser zu verstehen und Schutzmaßnahmen gezielt weiterzuentwickeln. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet sich der NABU zu einem dauerhaften Rechtsfrieden. Bestehende Rechtsbehelfe gegen Genehmigungen des Offshore Windparks Gennaker werden zurückgenommen.



Skyborn's CEO, Patrick Lammers, begrüßt den erzielten Kompromiss: "Intensive und konstruktive Gespräche haben dazu geführt, eine gemeinsame Lösung zum naturverträglichen Ausbau der Windenergie auf See zu finden. Es ist ein wichtiger Meilenstein unseres Projekts. Als größtes Projekt der deutschen Ostsee wird der Windpark Gennaker etwa eine Million Haushalte mit grünem Strom versorgen".



Das Forschungsprogramm umfasst mehrere thematische Schwerpunkte. So sollen Schutzmaßnahmen für Fledermäuse auf Grundlage wetter- und aktivitätsbezogener Parameter untersucht und umgesetzt werden. Der Vogelzug wird während der Hauptzugzeiten durch die Kombination verschiedener Erfassungssysteme umfassend dokumentiert und ausgewertet, um Kollisionsrisiken besser zu verstehen. Ergänzend kommen spezielle Erfassungssysteme zum Einsatz, um das artspezifische Annäherungs- und Ausweichverhalten des Kranichs zu untersuchen. Darüber hinaus ist eine mehrjährige Untersuchung der Habitatnutzung und möglicher Auswirkungen auf Meeresenten im Umfeld des Offshore-Windparks Gennaker vorgesehen.



Skyborn setzt sich seit vielen Jahren konsequent für den nachhaltigen Ausbau der Offshore-Windenergie ein. Die Vereinbarung zum Offshore-Windpark Gennaker ist ein weiteres Beispiel für den Anspruch des Unternehmens, ökologische Verantwortung und erneuerbare Energiegewinnung miteinander zu verbinden. Durch freiwillige Begleitforschungsprogramme, innovative Monitoringansätze und die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Behörden und Umweltverbänden unterstützt Skyborn weltweit zahlreiche Projekte, die den Schutz von Meeresökosystemen, Zugvögeln und Fledermäusen stärken, denn Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie - von der frühen Projektentwicklung über den Bau bis hin zum Betrieb und Rückbau. Das Ziel von Skyborn ist es, Offshore-Windenergie naturverträglich, zukunftssicher und im Einklang mit anderen Meeresnutzungen weiter auszubauen.



Mit einer geplanten Gesamtleistung von bis zu 976,5 MW soll Gennaker der bislang größte Offshore-Windpark in der deutschen Ostsee werden. Das Projektgebiet liegt etwa 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und befindet sich in einem ausgewiesenen Vorranggebiet für Offshore-Windenergie im Küstenmeer von Mecklenburg-Vorpommern. Skyborn erhielt im Mai 2019 die ursprüngliche Baugenehmigung für das Vorhaben und verfügt weiterhin über die exklusiven Entwicklungs- und Betreiberrechte für das Gebiet. Die Inbetriebnahme von Gennaker ist für 2028 geplant.



Über Skyborn Renewables



Skyborn ist ein erfahrener Entwickler und Betreiber von Offshore-Windprojekten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und Hauptsitz in Deutschland. Die Kompetenzen des Unternehmens decken die gesamte Offshore-Wind-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Greenfield-Entwicklung, Projektengineering und -design, Beschaffung, Finanzierung, Corporate Power Purchase Agreements, Bauleitung sowie Asset Management. Skyborn ist ein Portfoliounternehmen von Global Infrastructure Partners (GIP) mit Sitz in New York, einem führenden Infrastrukturinvestor und Teil von BlackRock.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.skybornrenewables.com

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Schlagwort(e): Umwelt



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