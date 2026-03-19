WIESBADEN (ots) -- Anfängerzahl insgesamt unverändert gegenüber dem Vorjahr- Weiterhin wachsende Zahl an Ausländerinnen und Ausländern in den Sektoren Berufsausbildung, Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung und StudiumIm Jahr 2025 haben in Deutschland rund 1,9 Millionen Personen ein Studium aufgenommen, eine Berufsausbildung angefangen, ein Programm im Übergangsbereich zwischen Schule und Berufsbildung begonnen oder den Weg zum Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung eingeschlagen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen der integrierten Ausbildungsberichterstattung mitteilt, blieb die Anfängerzahl in diesen Bildungsbereichen damit nahezu unverändert gegenüber dem Jahr 2024 (+0,1 % oder +1 100 Personen).Leichte Zunahme der Anfängerzahlen in den Sektoren Studium und ÜbergangsbereichVon den insgesamt 1,9 Millionen Personen haben im Jahr 2025 rund 688 200 nach Abschluss der Sekundarstufe I eine Berufsausbildung begonnen, das waren 1,2 % oder 8 200 Personen weniger als im Jahr 2024. Demgegenüber stieg die Zahl der Personen, die nach Abschluss der Sekundarstufe II ein Hochschulstudium aufnahmen, im Vorjahresvergleich um 1,6 % oder 7 700 auf rund 502 300 Personen.Rund 262 200 junge Menschen begannen im Jahr 2025 ein Bildungsprogramm im Übergangsbereich zwischen Schule und Berufsausbildung. Die Anfängerzahl in diesen Bildungsprogrammen nahm damit gegenüber 2024 um 0,7 % oder 1 700 Personen zu und stieg bereits im vierten Jahr in Folge. 61 % der Anfängerinnen und Anfänger im Übergangsbereich waren männlich. Ziel der Programme des Übergangsbereichs ist der Erwerb beruflicher Grundkenntnisse, das Erlernen der deutschen Sprache oder das Nachholen eines Schulabschlusses.Rund 463 800 Schülerinnen und Schüler haben 2025 den Weg zum Abitur beziehungsweise zum Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung eingeschlagen - entweder in gymnasialen Oberstufen oder an beruflichen Schulen. Hier gab es keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr (0,0 %).Zahl der Ausländerinnen und Ausländer im Sektor Integration in Ausbildung leicht gesunkenNachdem die Zahl von Anfängerinnen und Anfängern mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Jahr 2024 in allen Sektoren deutliche Zuwächse verzeichnet hatte, war dies im Jahr 2025 nicht mehr der Fall. Weiterhin hohe Anstiege gab es nur noch in zwei Bereichen: So begannen 132 500 Ausländerinnen und Ausländer eine Berufsausbildung, das waren 11 % oder 13 500 mehr als im Vorjahr. Mit 49 900 Personen begannen zudem 7 % oder 3 400 mehr Ausländerinnen und Ausländer ein Programm zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung als im Jahr 2024.Die Zahl der ausländischen Studienanfängerinnen und -anfänger wuchs im Jahr 2025 gegenüber 2024 hingegen nur noch um 1,7 % oder 2 400 auf 148 100 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Im Übergangsbereich zwischen Schule und Berufsausbildung (Integration in Ausbildung) sank die Anfängerzahl unter den Ausländerinnen und Ausländern sogar leicht um 1,1 % oder 1 200 auf 108 500 Personen.Die Zuwächse der ausländischen Bildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer in den drei genannten Sektoren dürften wie bereits in den Vorjahren vorrangig auf nach Deutschland zugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene zurückzuführen sein, die sukzessive in die verschiedenen Sektoren des deutschen Bildungssystems einmünden.Methodische Hinweise:Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger in der Integrierten Ausbildungsberichterstattung beinhaltet auch die Studierenden im ersten Studienjahr an Berufsakademien. Für Studienanfängerinnen und -anfänger im Wintersemester werden Vorjahresdaten herangezogen.Auf Länderebene wurden für einige Schularten beziehungsweise Konten teilweise Vorjahresergebnisse und Schätzungen verwendet. Detaillierte Hinweise enthält die Veröffentlichung "Schnellmeldung Integrierte Ausbildungsberichterstattung - Vorläufige Ergebnisse - Berichtsjahr 2025".Die Ergebnisse zu den ausländischen Bildungsteilnehmerinnen und -teilnehmern beziehen sich auf Personen, die ausschließlich eine ausländische und keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Personen, die neben einer ausländischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben, werden den Deutschen zugerechnet.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse bietet die Veröffentlichung "Schnellmeldung Integrierte Ausbildungsberichterstattung - Vorläufige Ergebnisse - Berichtsjahr 2025".Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:SchulstatistikTelefon: +49 611 75 3737www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6238693