Berlin/Nürnberg (ots) -BIG BANG KI FESTIVAL expandiert: Neuer Nürnberg Management Summit der Friedrich-Alexander-Universität wird zum strategischen Think-Tank für Wirtschaft und WissenschaftDas BIG BANG KI FESTIVAL in Berlin und der Nürnberg Management Summit an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) schließen eine strategische Partnerschaft. Ziel der Kooperation ist es, die Reichweite und Community des BIG BANG KI FESTIVAL mit den wirtschaftspolitischen und wissenschaftlichen Inhalten des Nürnberg Management Summit zu verbinden. Gemeinsam wollen beide Formate zentrale Zielgruppen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Digitalwirtschaft erreichen und den Austausch über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland stärken.Unter dem Namen "BIG BANG Nürnberg Management Summit" (BIG BANG NMS) feiert das neue Format am 11. Juni 2026 an der FAU seine Premiere. Initiatorin ist Prof. Dr.-Ing. Evi Hartmann aus dem Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo)."Mit dem BIG BANG Nürnberg Management Summit erweitern wir das BIG BANG Ökosystem um ein Format mit wissenschaftlicher Tiefe und strategischem Fokus", sagt Ayse Mese, Geschäftsführerin der JDB Holding und Mit-Veranstalterin des BIG BANG KI FESTIVAL.Während das BIG BANG KI FESTIVAL am 16. und 17. September 2026 in Berlin mehrere tausend Teilnehmende zusammenbringt, richtet sich der BIG BANG Nürnberg Management Summit bewusst an einen kleineren Kreis von Entscheidungsträgern.Strategischer Austausch für Wirtschaft und WissenschaftIn der Atmosphäre der WiSo treffen rund 50 führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft auf etwa 150 ausgewählte Führungskräfte. Unter dem Leitthema "Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa: Zurück nach vorne. Werte leben. Wandel gestalten." diskutieren Vorstände, Unternehmer, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland.Wissenschaft trifft Wirtschaftselite"Die FAU steht für exzellente Forschung, starken Transfer und ein enges Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit Formaten wie dem BIG BANG Nürnberg Management Summit erweitern wir unsere bestehenden Dialogplattformen, auf denen zentrale Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammenkommen, um über die Zukunft unseres Wirtschafts- und Innovationsstandorts zu diskutieren", sagt FAU-Präsident Prof. Dr. Joachim Hornegger. "Gerade in Zeiten tiefgreifender technologischer und wirtschaftlicher Transformation ist es wichtig, solche Räume für strategischen Austausch zu schaffen. Universitäten sind Teil eines lebendigen Innovationsökosystems und sind Impulsgeber für neue Ideen, Kooperationen und Zukunftsperspektiven." Initiatorin Prof. Dr.-Ing. Evi Hartmann ergänzt: "Im Mittelpunkt stehen langfristige Perspektiven für Wirtschaft und Gesellschaft und die Frage, wie Deutschland und Europa ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern können."Erstklassiges Line-upBereits zur Ankündigung haben mehrere führende Persönlichkeiten ihre Teilnahme beim BIG BANG Nürnberg Management Summit zugesagt, darunter:- Dr. Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident- Dr. Roland Busch, Präsident und CEO der Siemens AG- Katrin Adt, CEO Dacia Brand (Renault Group)- Isabel Knauf, Unternehmerin und Multiaufsichtsrätin- Heike Freund, COO Marvel FusionTickets für den BIG BANG Nürnberg Management Summit sind ab 800,00 EUR erhältlich. Weitere Informationen unter: https://www.nbg-ms.de/ticketsMedienpartnerschaft und ReichweiteDie Ergebnisse des Summits werden über die Medienplattform DUP UNTERNEHMER verbreitet. Mit dem Newsletter DUP Weekly erreicht das Netzwerk rund 300.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Damit erreichen die Inhalte des Summits wöchentlich Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft direkt in ihren Postfächern. Ergänzt wird die Berichterstattung durch das DUP UNTERNEHMER Magazin, das auch als Supplement in der Süddeutschen Zeitung sowie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) erscheint. Damit ist das BIG BANG KI FESTIVAL in eine durchgängige mediale Storyline eingebettet - vom Austausch an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) über Berichte in führenden Medien bis zur digitalen Präsenz bei Führungskräften und Entscheidungsträgern.Über das BIG BANG KI FESTIVALDas BIG BANG KI FESTIVAL ist eine Plattform für Zukunftsthemen in Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft. Mit dem BIG BANG KI FESTIVAL in Berlin und dem BIG BANG Nürnberg Management Summit entsteht ein Netzwerk aus Veranstaltungen, Medienformaten und strategischem Austausch für Entscheiderinnen und Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.Pressekontakt:DUP Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: redaktion@jdb.deOriginal-Content von: DUP MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61477/6238689