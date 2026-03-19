Wie zwei Gründer, ein (sehr) langjähriger Aufsichtsrat und eine unkritische Wirtschaftspresse deutschen Anlegern den Boden unter den Füßen wegziehen. Meine Gedanken zum BioNTech-Skandal. Der 9. November 2020. Mitten in der Coronapandemie. US-Pharma-Riese Pfizer und das deutsche Unternehmen BioNTech veröffentlichen die Zwischenergebnisse ihrer Phase-3-Studie in Sachen Corona-Impfstoff: Wirksamkeit: über 90 Prozent! Der Befreiungsschlag. Das Licht am Ende des Tunnels. Erleichterung, Bewunderung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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