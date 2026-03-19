Die deutsche Aktie steht am Donnerstag stark unter Druck. Ursache: Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde verschoben. Das müssen Anleger jetzt unbedingt wissen. Aktionäre von Formycon dürften am Donnerstag nicht gerade mit einem Lächeln aufgewacht sein, denn die Papiere des deutschen Konzerns stürzen schon im vorbörslichen Handel um 8 Prozent ab. Jahresabschluss verschoben - Aktie kracht nach unten Die Ursache dafür ist eine Verschiebung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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