NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Interesse der Anleger an den Aktien von Onlineportal-Betreibern bleibe verhalten, schrieb Marcus Diebel in seiner am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Geschäftsmodelle erschienen zwar intakt, doch die Bewertungen seien vielen Investoren mit Blick auf die längerfristigen Risiken - wie etwa durch das Thema Künstliche Intelligenz - zu hoch. Angesichts der Notwendigkeit strukturell höherer Investitionen vor allem in Technologie sowie mit Blick auf das Werbegeschäft sieht Diebel Scout24 und Swiss Marketplace Group weiter am besten positioniert./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



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