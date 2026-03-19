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PR Newswire
19.03.2026 08:42 Uhr
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Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 19

[19.03.26]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

18.03.2026

LU2941599081

35,600,963.00

EUR

0

367,587,510.49

10.3252

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

18.03.2026

LU2941599248

3,358,308.00

USD

49,884.0000

35,351,715.44

10.5266

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

18.03.2026

LU2941599834

839,537.00

GBP

0

8,609,252.92

10.2548

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

18.03.2026

LU2994520851

22,518,973.00

USD

0

236,328,044.55

10.4946

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

18.03.2026

LU2994520935

1,445,276.00

USD

0

14,675,862.37

10.1544

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

18.03.2026

LU2994521073

67,167.00

USD

0

691,082.32

10.289

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

18.03.2026

LU2994521669

14,399.00

GBP

0

145,226.98

10.0859

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

18.03.2026

LU2941599164

147,825.00

EUR

0

1,487,722.32

10.0641

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

18.03.2026

LU2941599594

109,000.00

CHF

0

1,091,356.62

10.0124

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

18.03.2026

LU3218628298

2,300.00

MXN

0

470,159.57

204.4172


© 2026 PR Newswire
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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