Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 19
[19.03.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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18.03.2026
LU2941599081
35,600,963.00
EUR
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367,587,510.49
10.3252
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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18.03.2026
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3,358,308.00
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49,884.0000
35,351,715.44
10.5266
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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LU2941599834
839,537.00
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8,609,252.92
10.2548
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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LU2994520851
22,518,973.00
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236,328,044.55
10.4946
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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LU2994520935
1,445,276.00
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14,675,862.37
10.1544
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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18.03.2026
LU2994521073
67,167.00
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691,082.32
10.289
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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LU2994521669
14,399.00
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145,226.98
10.0859
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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LU2941599164
147,825.00
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1,487,722.32
10.0641
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18.03.2026
LU2941599594
109,000.00
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1,091,356.62
10.0124
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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18.03.2026
LU3218628298
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204.4172