BÖRSE AKTUELL: Zentralbanken, Geopolitik und Rohstoffe bestimmen das Geschehen (19.03.26)

Zentralbanken im Fokus - Vorsicht trotz Inflationsdruck

Im aktuellen Marktbericht Börse zeigt sich ein differenziertes Bild bei den großen Zentralbanken. Die Bank of Japan hat den Leitzins unverändert bei 0,75 - belassen (8-1 Abstimmung). Auffällig ist jedoch, dass ein Mitglied bereits für eine Zinserhöhung gestimmt hat - ein Signal für eine zunehmend restriktivere Ausrichtung. Dennoch bleibt die Notenbank angesichts globaler Unsicherheiten vorsichtig.

Auch die Bank of England dürfte im heutigen Börse aktuell Umfeld die Zinsen stabil bei 3,75 - halten. Die Erwartungen am Markt haben sich jedoch deutlich verschoben: Statt Zinssenkungen werden nun mögliche Zinserhöhungen im Jahresverlauf eingepreist. Hintergrund ist ein erneuter Inflationsanstieg auf rund oder über 3 - im Jahresvergleich. Gleichzeitig begrenzt schwaches Wirtschaftswachstum den Spielraum der Notenbank.

Geopolitische Spannungen belasten die Börse aktuell

Ein zentraler Treiber im Marktbericht Börse ist die eskalierende Lage im Nahen Osten. Die USA prüfen offenbar Maßnahmen zur Absicherung von Handelsschiffen in der Straße von Hormus. Geplant ist ein Versicherungsmodell über die Development Finance Corporation in Zusammenarbeit mit privaten Versicherern, das Voraussetzung für militärischen Geleitschutz wäre.

Parallel verdichten sich Hinweise auf mögliche militärische Operationen der USA zur Sicherung der Region. Ein Einsatz könnte mehrere Wochen dauern und Unterstützung durch Golfstaaten sowie Israel erhalten. Eine solche Entwicklung würde eine deutliche Eskalation darstellen und die Unsicherheit an den Finanzmärkten weiter erhöhen.

Zusätzlich verschärfen sich die diplomatischen Spannungen: Katar hat iranische Diplomaten ausgewiesen, während Saudi-Arabien seine Rhetorik deutlich verschärft....

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