© Foto: UnsplashDer Fed-Zinsentscheid drückt auf die Edelmetallkurse und verstärkt angesichts von Inflation, Nahost-Konflikt und starkem Dollar die Flucht aus sicheren Häfen.Gold und Silber haben ihre Verluste am Donnerstag weiter ausgeweitet und setzen damit eine schwache Phase fort. Während die US-Notenbank die Zinsen wie erwartet unverändert ließ, belasteten steigende Anleiherenditen, ein stärkerer US-Dollar sowie geopolitische Spannungen die Edelmetallmärkte erheblich. Am Donnerstagfrüh notierte Gold 1,3 Prozent niedriger bei 4.760 US-Dollar. Silber verlor sogar 4,2 Prozent und fiel auf 73,31 US-Dollar. Fed hält Kurs - und signalisiert Vorsicht Belastend wirkte vor allem die Entscheidung der …Den vollständigen Artikel lesen
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