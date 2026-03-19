Die Edelmetallmärkte haben am Mittwoch einen massiven Rückschlag erlitten. Der Goldpreis geriet im Zuge der anstehenden Fed-Entscheidung deutlich unter Druck und rutschte zeitweise klar unter die Marke von 4.800 USD. Damit hat sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage nicht nur bestätigt, sondern deutlich beschleunigt. Neben Gold traf es auch Silber und Kupfer spürbar - ein Zeichen dafür, dass die Märkte aktuell breit Risiko abbauen. Goldpreis am 18.03.2026 mit deutlichem Einbruch Der Goldpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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