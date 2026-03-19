Nach den exzellenten Zahlen für das 1. Quartal 2026 hoffte der Markt auf eine Wiederholung. Und obgleich die Q2-Zahlen und der Ausblick auf das 3. Quartal auf den ersten Blick gut aussahen, geriet die Aktie im Anschluss in Bedrängnis. Maßgeblichen Anteil an der überaus nervösen Reaktion des Marktes dürfte der instabile Gesamtmarkt gehabt haben. Nach der Bekanntgabe der Fed-Entscheidung krachte es an den US-Börsen gewaltig.Micron Technology ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de