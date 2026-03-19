Der Kryptomarkt steht unter Druck. Innerhalb von nur 24 Stunden wurden Positionen im Wert von rund 560 Millionen Dollar liquidiert, während der Kurs von knapp 76.000 auf unter 70.000 Dollar fiel. Anleger ziehen sich aus risikoreichen Anlagen zurück, da die US-Notenbank Federal Reserve eine wenig optimistische Botschaft zur weiteren Zinspolitik gesendet hat.Bitcoin geriet am Mittwoch spürbar unter die Räder. Nachdem die Leitwährung erst am Vortag die Marke von 76.000 Dollar touchiert hatte, sackte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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