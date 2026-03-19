NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Angesichts der Kursschwäche seit Jahresbeginn sei der europäische Baustoffsektor mit seiner Preissetzungsmacht attraktiv bewertet, wobei sie weiterhin die Hersteller von schweren Primärbaustoffen und strukturellen Materialien bevorzuge, schrieb Elodie Rall in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Neben ihrem bevorzugten Titel Heidelberg Materials bewertet sie Holcim und CRH weiter mit "Overweight" und stuft zudem Buzzi auf "Overweight" hoch. Bei leichten Baustoffen sieht sie mehr Risiken und belässt Sika auf "Underweight". Weniger Risiken in diesem Bereich seien die mit "Overweight" eingestuften Rockwool und Saint-Gobain ausgesetzt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004





© 2026 dpa-AFX-Analyser