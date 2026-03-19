Hamburg / München (ots) -Rabot Energy (http://www.rabot.energy) startet eine Zusammenarbeit mit der BSH Hausgeräte GmbH (https://www.bsh-group.com/de/de/), einem 100-prozentigen Tochterunternehmen der Bosch-Gruppe, um Hausgeräte intelligent in den Strommarkt zu integrieren. Nutzer von smarten Geschirrspülmaschinen der BSH unter den Marken Bosch, Siemens, Neff und Constructa können ihre Geräte mit der Home Connect App sowie der Rabot Energy App verbinden und einmalig ihre Präferenzen festlegen. Im Anschluss optimiert Rabot Energy den Betrieb automatisch. Voraussetzung dafür ist der dynamische Stromtarif von Rabot Energy, der sich am aktuellen Börsenstrompreis orientiert, und ein Smart Meter, um von den finanziellen Vorteilen zu profitieren.Der Einstieg ist bewusst einfach gestaltetNach der einmaligen Verbindung übernimmt die Technologie von Rabot Energy die Optimierung automatisch. Die Spülmaschine startet selbstständig zum besten Zeitpunkt - etwa nachts oder in Phasen mit viel Wind- und Solarstrom - und kann dennoch so programmiert werden, dass das Geschirr beispielsweise bis zum Morgen fertig ist.Für Verbraucher bedeutet das: geringere Stromkosten von bis zu 40 EUR pro Jahr, mehr Transparenz über den eigenen Energieverbrauch und eine unkomplizierte Möglichkeit, aktiv an der Energiewende teilzunehmen - ohne ihr Verhalten im Alltag grundlegend ändern zu müssen.Mit der Kombination aus vernetzten Hausgeräten und dynamischen Stromtarifen zeigt der Stromanbieter Rabot Energy, wie flexible Stromnutzung im Haushalt funktionieren kann - und schafft zugleich einen niederschwelligen Zugang zur aktiven Nutzung dynamischer Stromtarife im Alltag. Strom wird genau dann genutzt, wenn er besonders günstig und nachhaltig verfügbar ist. So profitieren Kunden finanziell, während gleichzeitig Angebot und Nachfrage im Energiesystem besser aufeinander abgestimmt werden - und mehr Menschen einen aktiven Beitrag zu einer smarten, gelingenden Energiewende leisten können.Jan Rabe (https://www.linkedin.com/in/janrabe/), CEO und Co-Gründer von Rabot Energy, steht für Hintergrundgespräche zur Verfügung, u. a. zu folgenden Themen:- Wie Hausgeräte zur Flexibilisierung des Stromsystems beitragen können- Welche Rolle dynamische Stromtarife für Verbraucher spielen- Warum intelligente Hausgeräte ein wichtiger Hebel für die Energiewende sindMehr Details zum Thema finden Sie unter https://www.rabot.energy/smarte-spuelmaschine-bsh/Über Rabot EnergyRabot Energy ist eine Marke der RABOT Energy DE GmbH und treibt seit 2021 als digitaler Energieversorger die Energiewende in Deutschland voran. Mit 100 % Ökostrom und KI-basierter Optimierung hilft Rabot Energy Haushalten und Unternehmen, ihre Stromkosten deutlich zu senken. Über 150.000 Kunden vertrauen bereits auf die smarte Energieplattform. Mehr Informationen unter www.rabot.energyPressekontakt:PIABO CommunicationsBritta Holzmann+49 152 59723521rabotenergy@piabo.netOriginal-Content von: RABOT Energy DE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168107/6238725