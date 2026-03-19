Nach einigen schwachen Jahren für die Immobilienbranche sieht eine neue Studie wieder Wertsteigerungen für Häuser und Wohnungen. Doch nicht in allen Teilen Deutschlands gilt dies. In diesen Regionen ist mit Wertverfall zu rechnen. Nachdem gerade die Jahre 2022 bis 2024 eine Dürreperiode für den Immobiliensektor waren, soll es einer neuen Studie des IW Köln in den kommenden Jahren bis 2035 mit den Preisen wieder bergauf gehen. Doch das gilt nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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