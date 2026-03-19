© Foto: Red CatRed Cat hat Rekorde geliefert, verfehlt aber beim Gewinn. Die Reaktion der Anleger zeigt, wie gnadenlos der Markt aktuell ist.Die Aktie von Red Cat Holdings ist nachbörslich unter Druck geraten, obwohl das Unternehmen im vierten Quartal ein explosives Umsatzwachstum meldete. Der Kurs verlor knapp 6 Prozent, nachdem die Ergebnisse bei der Profitabilität hinter den Erwartungen zurückblieben. Dabei konnte Red Cat operativ deutlich zulegen. Der Umsatz im vierten Quartal sprang auf 26,2 Millionen US-Dollar - ein Plus von 1.985 Prozent gegenüber den 1,3 Millionen US-Dollar aus dem Vorjahr und damit auch über den Analystenschätzungen von 23,9 Millionen US-Dollar. Auf Jahressicht kletterten die …Den vollständigen Artikel lesen
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