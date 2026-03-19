Hamburg (ots) -Die Biesterfeld SE gibt eine Veränderung im Aufsichtsrat bekannt: Mit Wirkung zum 23. April 2026 wird Dr. Christian Kohlpaintner in das Gremium berufen. Gleichzeitig scheidet Dr. Matthias Kreysel aus dem Aufsichtsrat aus.Dr. Christian Kohlpaintner verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der globalen Chemieindustrie und -distribution. In seiner letzten Position als CEO und Vorstandsvorsitzender der Brenntag SE, einem DAX-40-Unternehmen, verantwortete er die tiefgreifende strategische Transformation des Unternehmens, die Förderung nachhaltigen Wachstums, die Steuerung der umfassenden Digitalisierung sowie die Weiterentwicklung einer mitarbeiter- und werteorientierten Unternehmenskultur.Der Aufsichtsratsvorsitzende Dirk Biesterfeld erklärt: "Wir freuen uns sehr, mit Dr. Kohlpaintner eine der erfahrensten Persönlichkeiten der Chemieindustrie für unseren Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Gleichzeitig danken wir Dr. Kreysel ausdrücklich für sein engagiertes und vertrauensvolles Wirken in den vergangenen Jahren. Er hat die Entwicklung unseres Unternehmens maßgeblich mitgeprägt."Das neue Aufsichtsratsmitglied Dr. Christian Kohlpaintner sagt: "Ich freue mich sehr über die Berufung in den Aufsichtsrat der Biesterfeld SE. Überzeugt von der Notwendigkeit weiterer Transformation des Unternehmens sowie der gesamten Branche, bringe ich gerne meine breite internationale Industrieerfahrung ein. Mit großer Vorfreude sehe ich der Zusammenarbeit mit Aufsichtsrat, Vorstand und den engagierten Mitarbeitern dieses traditions- und nachhaltig erfolgreichen Familienunternehmens entgegen."Mit der Berufung von Dr. Christian Kohlpaintner unterstreicht die Biesterfeld SE ihren Anspruch, die laufende Transformation konsequent fortzuführen und die strategische Ausrichtung auf nachhaltiges, profitables Wachstum weiter zu schärfen. Seine internationale Führungserfahrung und tiefgehende Branchenexpertise werden wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells sowie für die langfristige Zukunftsfähigkeit des Unternehmens setzen.Dr. Kreysel scheidet mit dem ausdrücklichen Dank des Unternehmens aus dem Gremium aus. Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeitende wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute.Über die Biesterfeld SEDie Biesterfeld SE ist die Holdinggesellschaft der Biesterfeld Gruppe, einem der international führenden Distributions- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Kunststoff, Kautschuk, Spezialchemie und Inhaltsstoffe. Gegründet 1906 in Hamburg, Deutschland, beschäftigt die Gruppe heute mehr als 1100 Mitarbeiter an über 50 Standorten in Europa, Südamerika, Asien und Afrika und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 1,29 Milliarden Euro (GJ 2024). Das Unternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet, bietet spezialisiertes Markt-Know-how, anwendungsbezogene technische Beratung und Dienstleistungen sowie ein umfassendes Produktportfolio für zahlreiche Branchen in den Geschäftsbereichen Standard Polymers, Engineered Polymers, Performance Polymers, LifeSciences, Industrial und Rubber.Pressekontakt:Eva SwitalaDirector Corporate Communications+49 175 24 18 310e.switala@biesterfeld.comOriginal-Content von: Biesterfeld SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158959/6238769