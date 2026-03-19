Ottobock liefert nach dem IPO eindrucksvoll ab: Der Human-Bionics-Spezialist hat 2025 Umsatz, operatives Ergebnis und Gewinn deutlich gesteigert und unterstreicht damit, warum der Titel erst vor wenigen Monaten den Sprung in Prime Standard, SDax und TecDax geschafft hat. Besonders bemerkenswert: Das Wachstum lag über Marktniveau, die Profitabilität zog kräftig an und auch beim Free Cashflow zeigt sich das Unternehmen in starker Verfassung. Für Anleger ist das eine Mischung, die am Kapitalmarkt gerade bei wachstumsstarken Medtech- und Technologie-Nebenwerten besonders gut ankommt. Umsatz und Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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