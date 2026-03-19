Nach Jahren der Stagnation vollzieht der Bau- und Infrastruktursektor nun eine stille Trendwende: Die Lage stabilisiert sich, und die Investitionen steigen 2026 voraussichtlich. Was diesen Sektor jetzt so spannend macht? Es ist das Auseinanderklaffen von vollen Auftragsbüchern (getrieben durch staatliche Sanierungsprogramme für Schienen und Brücken) und einer noch immer vorsichtigen Bewertung an den Börsen. Der private Wohnungsbau steht aufgrund des massiven Mangels kurz vor dem "Catch-up-Effekt". Wir haben drei Unternehmen identifiziert, die fundamental unterbewertet sind und ein exzellentes Chance-Risiko-Profil bieten.



In der heutigen TB-Daily haben wir auf diese drei Kandidaten eine long Spekulation gestartet. Wer mitmachen möchte und über die Termingeschäftsfähigkeit bei seinem Broker verfügt, kann die Link .



Viel Erfolg!





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