München (ots) -- Daniels Stammgast kommt ins Krankenhaus- Jezz startet ein neues Speeddating-Event- "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 19. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Daniel hat am Monatsanfang alle Hände voll zu tun. Dann kommt auch noch ein Notarzteinsatz dazwischen - bei Stammgast Christian besteht Verdacht auf eine Blutvergiftung. Auch bei Beautysaloninhaberin Jezz ist viel los: Ein Speeddating-Event soll ihr aus der Insolvenz helfen. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 19. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Der Elbschlosskeller hat sieben Tage 24 Stunden lang geöffnet. Für Betreiber Daniel bedeutet das jede Menge Arbeit - vor allem jetzt am Monatsanfang rechnet er mit einem Ansturm. Während seine Ex-Freundin und Geschäftspartnerin Susanna neue Ware liefert, kommt es zu einem Zwischenfall: Bei Stammgast Christian vermuten Daniels Kollegen eine Blutvergiftung. Einige Zeit zuvor war der Rettungswagen schon einmal da und hat den 64-Jährigen aufgrund renitenten Verhaltens nicht mitgenommen. Ein weiteres Mal werden die Einsatzkräfte nicht vorbeischauen, weshalb Daniel den ehemaligen Schauspieler selbst in die Notaufnahme fährt. Das soll nicht der einzige Vorfall bleiben: Der obdachlose Boris benötigt ebenfalls medizinische Hilfe.Zwischen Reeperbahn und Hafentreppe liegt Jezz' Beautysalon. Auch sie hat einen vollen Zeitplan: Seitdem die Salonbetreiberin Insolvenz anmelden musste, kämpft sie mit Sonderaktionen um ihre Existenz. Eine der neuen Veranstaltungen ist ein kostenloses Speeddating - die Idee dazu kam von ihren Stammkundinnen. Falls das Event ein Erfolg wird, soll es regelmäßig angeboten werden. Um passende Männer zu finden, hat Jezz eine Speeddating-Agentur mit der Suche beauftragt. Die Aufregung steigt: Wird der Plan aufgehen?Koberer Fabian nimmt sich mit Ehefrau Franzi hingegen die erste Auszeit nach Jahren: Fernab des Kiezes sucht das Paar Erholung an der Ostsee. Ein Campingurlaub soll Zeit für mehr Zweisamkeit schaffen, denn dafür lassen Fabians Nächte als Türsteher und Franzis Job als IT-Koordinatorin wenig Zeit - doch statt Entspannung warten Konflikte.Dragqueen Vanity Trash arbeitet seit zehn Jahren für Olivia Jones. Nun überlegt sie schon seit längerer Zeit, wie es mit ihrer Kunstfigur weitergehen soll - sie fühlt sich nicht mehr wohl in ihrer Rolle und wünscht sich einen seriöseren Look. Kann ihr Kollege und Schneider Leo zu einem neuen Ich verhelfen?"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" - am 19. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Story House Productions GmbH.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Reeperbahn privat! - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/reeperbahn-privat-das-wahre-leben-auf-dem-kiez)Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":Seit fast zehn Jahren blickt "Reeperbahn privat! - Das wahre Leben auf dem Kiez" dorthin, wo sonst nur Schlagzeilen entstehen: hinter die Fassaden der Amüsiermeile, jenseits von Klischees, Sensation und Voyeurismus. Die Doku erzählt vom Leben auf St. Pauli - ehrlich, nahbar und auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die den Kiez prägen und von ihm geprägt werden, mit all ihren Widersprüchen, Hoffnungen, Schicksalsschlägen und Träumen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6238774