Berlin (ots) -
Welche Marken und Unternehmen rund um Haus, Wohnen und Garten aus Kundensicht überzeugen, zeigt der "Life & Living Award 2026". Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen damit die besten Anbieter in zahlreichen Kategorien aus. Die feierliche Preisverleihung findet heute Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Bericht und Film unter www.ntv.de/tests).
Ausgezeichnet werden jährlich Anbieter, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen rund um das Zuhause besonders positiv bewertet werden. Grundlage des "Life & Living Award 2026" ist eine groß angelegte Verbraucherbefragung mit rund 44.000 Stimmen. Insgesamt bewerteten die Kundinnen und Kunden dabei 591 Unternehmen und Marken.
Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Ergebnisse zeichnen insgesamt ein positives Bild der bewerteten Branchen. Rund 84 Prozent der Befragten würden ihre Anbieter oder Marken weiterempfehlen. Noch ausgeprägter ist die Kundenbindung: Etwa 91 Prozent würden sich auch künftig wieder für die gleiche Marke oder denselben Anbieter entscheiden."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Die Ergebnisse zeigen, welche Anbieter im Bereich Haus und Wohnen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern besonders positiv bewertet werden. Der Life & Living Award schafft damit Transparenz in einem Markt mit großer Angebotsvielfalt."
Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel gingen 43.826 Kundenstimmen ein. Im Fokus stand zum einen die Gesamtzufriedenheit mit der Marke oder dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice, Angebot, Image und Qualität des Produkts bzw. der Dienstleistung bildet. In das Gesamtergebnis flossen zudem die Wiederwahlabsicht und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ein. Es wurden 591 Unternehmen bzw. Marken bewertet. In die finale Auswertung gelangten jene 569, die eine ausreichend hohe Zahl an Kundenmeinungen erreichten. Pro Kategorie gibt es je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Anbieter bis zu drei Preisträger.
Preisträger "Deutschlands Beste Anbieter - Life & Living Award 2026"
(alphabetisch)
Bauen & Ausbauen
Balkone: DeinBalkon.de, Gewa Balkonsysteme, Rieb Balkone
Dachbegrünung: Hofstetter Mühle (Dach-Begruenung.de), Naturdach-Profi
Elektrowerkzeuge: Bosch, Hilti, Makita
Fassadenverkleidung: Caparol (ehemals Alsecco), Prefa, Swisspearl
Fenster & Türen: Schüco, Traba, Weru
Fertighäuser: Allkauf, Fingerhaus, Haas Fertigbau
Holzfassaden: Häussermann, Millboard
Massivhausbau: Arge-Haus, Lechner Massivhaus, Team Massivhaus
Pergolen: Eleo Pavillon, Pergola Land, Pergolux
Regen- & Abwassersysteme: ACO Gruppe, Mall Umweltsysteme, Rewatec
Solardächer: Creaton, Jacobi Tonwerke, Nelskamp
Terrassendächer: Aylux, Nelson Park Terrassendächer, Solarlux
Wand & Boden
Akustik-Paneele: Akuwoodpanel, Hexim, Isodeco
Bodenbeläge Fliesen: Engers, Meissen Keramik, Zahna-Fliesen
Bodenbeläge Holz: Haro, Joka, Parador
Bodenbeläge Textil: Object Carpet, Otto Golze & Söhne (Astra etc.), Tretford Teppich
Bodenbeläge Vinyl: Oppland, Project Floors, Tarkett
Tapeten: A.S. Création Tapeten, Erfurt & Sohn, Tapetenfabrik Gebr. Rasch
Technik
Dunstabzugshauben (Spezialisten): Berbel, Silverline
Elektroheizungen: EVO Elektroheizungen, Fischer Future Heat, Thermotec
Haushaltsroboter: Dreame, Dyson, Ecovacs
Heiztechnik & Wärmepumpen: Bosch Thermotechnik, Vaillant, Viessmann
Klimaanlagen: Kältebringer, Panasonic, Toshiba Klimasysteme & Wärmepumpen
Klimatechnik (Online-Shops): H + H Kältetechnik (Kaeltetechnikshop.com), Klimaworld.com, Trotec
Luftreiniger & Ventilatoren: Brandson, Dyson, Fakir
Lüftung (Spezialisten): Lunos, Swegon, Systemair
Safes & Tresore: Burg-Wächter, Hartmann Tresore, Müller Safe
Smart-Home-Systeme: AVM (FRITZ!Box), Bosch Smart Home, Samsung (SmartThings)
Solartechnik: Aleo Solar, Qcells, Solarwatt
Türsprechanlagen/Klingelsysteme: Ring, Ritto, Siedle
Videoüberwachungssysteme: D-Link, Philips Hue, Tapo (TP-Link)
Wallboxen: Elli, Mennekes, Zaptec
Wärmepumpen (Online-Anbieter): 1Komma5°, Enpal, Hansetherm
Wohnen & Einrichten
Badarmaturen: Grohe, Hansa Armaturen, Hansgrohe
Badmöbel nach Maß: Designbäder.com, Glaswerk24
Betten: Badenia Bettcomfort, Betten Jumbo, FBF Home
Briefkästen & Außenausstattung: Burg-Wächter, Metzler, Renz
Brotbackautomaten: Panasonic, Rommelsbacher, Tefal
Duschkabinen (Spezialisten): Duscholux, Kermi Duschdesign, Schulte
Elektrokamine Gebrüder Garvens, Klingelstein Kaminbau
Heißluftfritteusen: Ninja, Philips, Tefal
Home-Office-Einrichtung: König + Neurath, Palmberg, Wilkhahn
Küchenmöbel: Marquardt Küchen, Nolte Küchen, Schmidt Küchen
Matratzen & Topper: Dunlopillo, Emma Matratzen, Tempur
Mietmöbel: Eventura, Lounge Event Mietmöbel, Rent4Event
Raffstores & Rollläden: Jarolift, Reflexa, Roma
Regale (Spezialisten): Pickawood, Regalraum
Rollos & Plissees: Gardinia, Kadeco, Reuther Fenstergestaltung
Wohnmöbel: Interlübke, Musterring, Wöstmann Markenmöbel
Garten
Fahrradgaragen: Paul Wolff, Reinkedesign, Streicher Fahrradgaragen
Gartenboxen für Geräte & Tonnen: Metallmoebel24, Paul Wolff, Reinkedesign
Gartendienstleister: Gartenlandschaft Berg & Co, Gärtner von Eden, GreenCrew
Gartenhäuser & Pavillons: Finn Art Blockhaus/Gartenhaus-King.de, Gartenhausfabrik, Hansagarten24
Gartenmöbel: Diamond Garden, Garpa Garten & Park Einrichtungen, Kettler Home & Garden
Gewächshäuser: Beckmann, Biogreen, Wama Gewächshäuser
Rollrasen: Rasenland, Rasenprofi.de, Rollrasen.de
Strandkörbe: De Vries, Strandkorb Hanse, Sylt-Strandkörbe Trautmann
Zäune & Tore: Eleo Zaunsysteme, Hema-Zaunsysteme, Scheerer
Freizeit Haus & Wohnen
Aquarien & Zubehör: Eheim, Juwel, Tetra
Fitnessgeräte: Hammer, Sportstech, Waterrower Nohrd
Kinderspielgeräte: Gartenpirat, Smoby, Wickey
Outdoor-Küchen: Cubic Outdoor Living, Der Big Green Eggspezialist, Freiluftküche
Pools: Paradies Pool, Pool-Systems, Riviera Pool
Trinkwasserfiltersysteme: Aquafilter Wasserfilter, Osmofresh, Smardy Blue
Whirlpools: Balearis, Dejon Whirlpools, Jacuzzi
Dienstleister Haus & Wohnen
Essen auf Rädern: Landhausküche, Menü Express (Menue-Express.com), Menü Express (Menueexpress.de)
Privater Objektschutz: ASK Sicherheitsdienste, Hesse Sicherheitsdienst, Protection One
Reinigungsunternehmen: Dr. Sasse, Gepe Gebäudedienste Peterhoff, Götz
Sanierungsdienstleister: Polygon, Sanierungsprofi
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv
Pressekontakt:
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Martin Schechtel
Leiter Kommunikation
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: m.schechtel@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6238773
Welche Marken und Unternehmen rund um Haus, Wohnen und Garten aus Kundensicht überzeugen, zeigt der "Life & Living Award 2026". Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen damit die besten Anbieter in zahlreichen Kategorien aus. Die feierliche Preisverleihung findet heute Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Bericht und Film unter www.ntv.de/tests).
Ausgezeichnet werden jährlich Anbieter, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen rund um das Zuhause besonders positiv bewertet werden. Grundlage des "Life & Living Award 2026" ist eine groß angelegte Verbraucherbefragung mit rund 44.000 Stimmen. Insgesamt bewerteten die Kundinnen und Kunden dabei 591 Unternehmen und Marken.
Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Ergebnisse zeichnen insgesamt ein positives Bild der bewerteten Branchen. Rund 84 Prozent der Befragten würden ihre Anbieter oder Marken weiterempfehlen. Noch ausgeprägter ist die Kundenbindung: Etwa 91 Prozent würden sich auch künftig wieder für die gleiche Marke oder denselben Anbieter entscheiden."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Die Ergebnisse zeigen, welche Anbieter im Bereich Haus und Wohnen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern besonders positiv bewertet werden. Der Life & Living Award schafft damit Transparenz in einem Markt mit großer Angebotsvielfalt."
Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel gingen 43.826 Kundenstimmen ein. Im Fokus stand zum einen die Gesamtzufriedenheit mit der Marke oder dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice, Angebot, Image und Qualität des Produkts bzw. der Dienstleistung bildet. In das Gesamtergebnis flossen zudem die Wiederwahlabsicht und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ein. Es wurden 591 Unternehmen bzw. Marken bewertet. In die finale Auswertung gelangten jene 569, die eine ausreichend hohe Zahl an Kundenmeinungen erreichten. Pro Kategorie gibt es je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Anbieter bis zu drei Preisträger.
Preisträger "Deutschlands Beste Anbieter - Life & Living Award 2026"
(alphabetisch)
Bauen & Ausbauen
Balkone: DeinBalkon.de, Gewa Balkonsysteme, Rieb Balkone
Dachbegrünung: Hofstetter Mühle (Dach-Begruenung.de), Naturdach-Profi
Elektrowerkzeuge: Bosch, Hilti, Makita
Fassadenverkleidung: Caparol (ehemals Alsecco), Prefa, Swisspearl
Fenster & Türen: Schüco, Traba, Weru
Fertighäuser: Allkauf, Fingerhaus, Haas Fertigbau
Holzfassaden: Häussermann, Millboard
Massivhausbau: Arge-Haus, Lechner Massivhaus, Team Massivhaus
Pergolen: Eleo Pavillon, Pergola Land, Pergolux
Regen- & Abwassersysteme: ACO Gruppe, Mall Umweltsysteme, Rewatec
Solardächer: Creaton, Jacobi Tonwerke, Nelskamp
Terrassendächer: Aylux, Nelson Park Terrassendächer, Solarlux
Wand & Boden
Akustik-Paneele: Akuwoodpanel, Hexim, Isodeco
Bodenbeläge Fliesen: Engers, Meissen Keramik, Zahna-Fliesen
Bodenbeläge Holz: Haro, Joka, Parador
Bodenbeläge Textil: Object Carpet, Otto Golze & Söhne (Astra etc.), Tretford Teppich
Bodenbeläge Vinyl: Oppland, Project Floors, Tarkett
Tapeten: A.S. Création Tapeten, Erfurt & Sohn, Tapetenfabrik Gebr. Rasch
Technik
Dunstabzugshauben (Spezialisten): Berbel, Silverline
Elektroheizungen: EVO Elektroheizungen, Fischer Future Heat, Thermotec
Haushaltsroboter: Dreame, Dyson, Ecovacs
Heiztechnik & Wärmepumpen: Bosch Thermotechnik, Vaillant, Viessmann
Klimaanlagen: Kältebringer, Panasonic, Toshiba Klimasysteme & Wärmepumpen
Klimatechnik (Online-Shops): H + H Kältetechnik (Kaeltetechnikshop.com), Klimaworld.com, Trotec
Luftreiniger & Ventilatoren: Brandson, Dyson, Fakir
Lüftung (Spezialisten): Lunos, Swegon, Systemair
Safes & Tresore: Burg-Wächter, Hartmann Tresore, Müller Safe
Smart-Home-Systeme: AVM (FRITZ!Box), Bosch Smart Home, Samsung (SmartThings)
Solartechnik: Aleo Solar, Qcells, Solarwatt
Türsprechanlagen/Klingelsysteme: Ring, Ritto, Siedle
Videoüberwachungssysteme: D-Link, Philips Hue, Tapo (TP-Link)
Wallboxen: Elli, Mennekes, Zaptec
Wärmepumpen (Online-Anbieter): 1Komma5°, Enpal, Hansetherm
Wohnen & Einrichten
Badarmaturen: Grohe, Hansa Armaturen, Hansgrohe
Badmöbel nach Maß: Designbäder.com, Glaswerk24
Betten: Badenia Bettcomfort, Betten Jumbo, FBF Home
Briefkästen & Außenausstattung: Burg-Wächter, Metzler, Renz
Brotbackautomaten: Panasonic, Rommelsbacher, Tefal
Duschkabinen (Spezialisten): Duscholux, Kermi Duschdesign, Schulte
Elektrokamine Gebrüder Garvens, Klingelstein Kaminbau
Heißluftfritteusen: Ninja, Philips, Tefal
Home-Office-Einrichtung: König + Neurath, Palmberg, Wilkhahn
Küchenmöbel: Marquardt Küchen, Nolte Küchen, Schmidt Küchen
Matratzen & Topper: Dunlopillo, Emma Matratzen, Tempur
Mietmöbel: Eventura, Lounge Event Mietmöbel, Rent4Event
Raffstores & Rollläden: Jarolift, Reflexa, Roma
Regale (Spezialisten): Pickawood, Regalraum
Rollos & Plissees: Gardinia, Kadeco, Reuther Fenstergestaltung
Wohnmöbel: Interlübke, Musterring, Wöstmann Markenmöbel
Garten
Fahrradgaragen: Paul Wolff, Reinkedesign, Streicher Fahrradgaragen
Gartenboxen für Geräte & Tonnen: Metallmoebel24, Paul Wolff, Reinkedesign
Gartendienstleister: Gartenlandschaft Berg & Co, Gärtner von Eden, GreenCrew
Gartenhäuser & Pavillons: Finn Art Blockhaus/Gartenhaus-King.de, Gartenhausfabrik, Hansagarten24
Gartenmöbel: Diamond Garden, Garpa Garten & Park Einrichtungen, Kettler Home & Garden
Gewächshäuser: Beckmann, Biogreen, Wama Gewächshäuser
Rollrasen: Rasenland, Rasenprofi.de, Rollrasen.de
Strandkörbe: De Vries, Strandkorb Hanse, Sylt-Strandkörbe Trautmann
Zäune & Tore: Eleo Zaunsysteme, Hema-Zaunsysteme, Scheerer
Freizeit Haus & Wohnen
Aquarien & Zubehör: Eheim, Juwel, Tetra
Fitnessgeräte: Hammer, Sportstech, Waterrower Nohrd
Kinderspielgeräte: Gartenpirat, Smoby, Wickey
Outdoor-Küchen: Cubic Outdoor Living, Der Big Green Eggspezialist, Freiluftküche
Pools: Paradies Pool, Pool-Systems, Riviera Pool
Trinkwasserfiltersysteme: Aquafilter Wasserfilter, Osmofresh, Smardy Blue
Whirlpools: Balearis, Dejon Whirlpools, Jacuzzi
Dienstleister Haus & Wohnen
Essen auf Rädern: Landhausküche, Menü Express (Menue-Express.com), Menü Express (Menueexpress.de)
Privater Objektschutz: ASK Sicherheitsdienste, Hesse Sicherheitsdienst, Protection One
Reinigungsunternehmen: Dr. Sasse, Gepe Gebäudedienste Peterhoff, Götz
Sanierungsdienstleister: Polygon, Sanierungsprofi
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv
Pressekontakt:
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Deutsches Institut für Service-Qualität
Martin Schechtel
Leiter Kommunikation
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: m.schechtel@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6238773
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