Berlin (ots) -Welche Marken und Unternehmen rund um Haus, Wohnen und Garten aus Kundensicht überzeugen, zeigt der "Life & Living Award 2026". Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen damit die besten Anbieter in zahlreichen Kategorien aus. Die feierliche Preisverleihung findet heute Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Bericht und Film unter www.ntv.de/tests).Ausgezeichnet werden jährlich Anbieter, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen rund um das Zuhause besonders positiv bewertet werden. Grundlage des "Life & Living Award 2026" ist eine groß angelegte Verbraucherbefragung mit rund 44.000 Stimmen. Insgesamt bewerteten die Kundinnen und Kunden dabei 591 Unternehmen und Marken.Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Ergebnisse zeichnen insgesamt ein positives Bild der bewerteten Branchen. Rund 84 Prozent der Befragten würden ihre Anbieter oder Marken weiterempfehlen. Noch ausgeprägter ist die Kundenbindung: Etwa 91 Prozent würden sich auch künftig wieder für die gleiche Marke oder denselben Anbieter entscheiden."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Die Ergebnisse zeigen, welche Anbieter im Bereich Haus und Wohnen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern besonders positiv bewertet werden. Der Life & Living Award schafft damit Transparenz in einem Markt mit großer Angebotsvielfalt."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel gingen 43.826 Kundenstimmen ein. Im Fokus stand zum einen die Gesamtzufriedenheit mit der Marke oder dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice, Angebot, Image und Qualität des Produkts bzw. der Dienstleistung bildet. In das Gesamtergebnis flossen zudem die Wiederwahlabsicht und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ein. Es wurden 591 Unternehmen bzw. Marken bewertet. In die finale Auswertung gelangten jene 569, die eine ausreichend hohe Zahl an Kundenmeinungen erreichten. Pro Kategorie gibt es je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Anbieter bis zu drei Preisträger.Preisträger "Deutschlands Beste Anbieter - Life & Living Award 2026"(alphabetisch)Bauen & AusbauenBalkone: DeinBalkon.de, Gewa Balkonsysteme, Rieb BalkoneDachbegrünung: Hofstetter Mühle (Dach-Begruenung.de), Naturdach-ProfiElektrowerkzeuge: Bosch, Hilti, MakitaFassadenverkleidung: Caparol (ehemals Alsecco), Prefa, SwisspearlFenster & Türen: Schüco, Traba, WeruFertighäuser: Allkauf, Fingerhaus, Haas FertigbauHolzfassaden: Häussermann, MillboardMassivhausbau: Arge-Haus, Lechner Massivhaus, Team MassivhausPergolen: Eleo Pavillon, Pergola Land, PergoluxRegen- & Abwassersysteme: ACO Gruppe, Mall Umweltsysteme, RewatecSolardächer: Creaton, Jacobi Tonwerke, NelskampTerrassendächer: Aylux, Nelson Park Terrassendächer, SolarluxWand & BodenAkustik-Paneele: Akuwoodpanel, Hexim, IsodecoBodenbeläge Fliesen: Engers, Meissen Keramik, Zahna-FliesenBodenbeläge Holz: Haro, Joka, ParadorBodenbeläge Textil: Object Carpet, Otto Golze & Söhne (Astra etc.), Tretford TeppichBodenbeläge Vinyl: Oppland, Project Floors, TarkettTapeten: A.S. Création Tapeten, Erfurt & Sohn, Tapetenfabrik Gebr. RaschTechnikDunstabzugshauben (Spezialisten): Berbel, SilverlineElektroheizungen: EVO Elektroheizungen, Fischer Future Heat, ThermotecHaushaltsroboter: Dreame, Dyson, EcovacsHeiztechnik & Wärmepumpen: Bosch Thermotechnik, Vaillant, ViessmannKlimaanlagen: Kältebringer, Panasonic, Toshiba Klimasysteme & WärmepumpenKlimatechnik (Online-Shops): H + H Kältetechnik (Kaeltetechnikshop.com), Klimaworld.com, TrotecLuftreiniger & Ventilatoren: Brandson, Dyson, FakirLüftung (Spezialisten): Lunos, Swegon, SystemairSafes & Tresore: Burg-Wächter, Hartmann Tresore, Müller SafeSmart-Home-Systeme: AVM (FRITZ!Box), Bosch Smart Home, Samsung (SmartThings)Solartechnik: Aleo Solar, Qcells, SolarwattTürsprechanlagen/Klingelsysteme: Ring, Ritto, SiedleVideoüberwachungssysteme: D-Link, Philips Hue, Tapo (TP-Link)Wallboxen: Elli, Mennekes, ZaptecWärmepumpen (Online-Anbieter): 1Komma5°, Enpal, HansethermWohnen & EinrichtenBadarmaturen: Grohe, Hansa Armaturen, HansgroheBadmöbel nach Maß: Designbäder.com, Glaswerk24Betten: Badenia Bettcomfort, Betten Jumbo, FBF HomeBriefkästen & Außenausstattung: Burg-Wächter, Metzler, RenzBrotbackautomaten: Panasonic, Rommelsbacher, TefalDuschkabinen (Spezialisten): Duscholux, Kermi Duschdesign, SchulteElektrokamine Gebrüder Garvens, Klingelstein KaminbauHeißluftfritteusen: Ninja, Philips, TefalHome-Office-Einrichtung: König + Neurath, Palmberg, WilkhahnKüchenmöbel: Marquardt Küchen, Nolte Küchen, Schmidt KüchenMatratzen & Topper: Dunlopillo, Emma Matratzen, TempurMietmöbel: Eventura, Lounge Event Mietmöbel, Rent4EventRaffstores & Rollläden: Jarolift, Reflexa, RomaRegale (Spezialisten): Pickawood, RegalraumRollos & Plissees: Gardinia, Kadeco, Reuther FenstergestaltungWohnmöbel: Interlübke, Musterring, Wöstmann MarkenmöbelGartenFahrradgaragen: Paul Wolff, Reinkedesign, Streicher FahrradgaragenGartenboxen für Geräte & Tonnen: Metallmoebel24, Paul Wolff, ReinkedesignGartendienstleister: Gartenlandschaft Berg & Co, Gärtner von Eden, GreenCrewGartenhäuser & Pavillons: Finn Art Blockhaus/Gartenhaus-King.de, Gartenhausfabrik, Hansagarten24Gartenmöbel: Diamond Garden, Garpa Garten & Park Einrichtungen, Kettler Home & GardenGewächshäuser: Beckmann, Biogreen, Wama GewächshäuserRollrasen: Rasenland, Rasenprofi.de, Rollrasen.deStrandkörbe: De Vries, Strandkorb Hanse, Sylt-Strandkörbe TrautmannZäune & Tore: Eleo Zaunsysteme, Hema-Zaunsysteme, ScheererFreizeit Haus & WohnenAquarien & Zubehör: Eheim, Juwel, TetraFitnessgeräte: Hammer, Sportstech, Waterrower NohrdKinderspielgeräte: Gartenpirat, Smoby, WickeyOutdoor-Küchen: Cubic Outdoor Living, Der Big Green Eggspezialist, FreiluftküchePools: Paradies Pool, Pool-Systems, Riviera PoolTrinkwasserfiltersysteme: Aquafilter Wasserfilter, Osmofresh, Smardy BlueWhirlpools: Balearis, Dejon Whirlpools, JacuzziDienstleister Haus & WohnenEssen auf Rädern: Landhausküche, Menü Express (Menue-Express.com), Menü Express (Menueexpress.de)Privater Objektschutz: ASK Sicherheitsdienste, Hesse Sicherheitsdienst, Protection OneReinigungsunternehmen: Dr. Sasse, Gepe Gebäudedienste Peterhoff, GötzSanierungsdienstleister: Polygon, SanierungsprofiVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntvPressekontakt:Pressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. 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