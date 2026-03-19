Der Nahost-Konflikt eskaliert weiter. Israel hat am Mittwochabend eine iranische Förderanlage angegriffen, die mit dem größten bekannten Gasfeld der Welt im Persischen Golf verbunden ist. Wenig überraschend explodieren die europäischen Gaspreise am heutigen Donnerstag - und sorgen damit für horrende Gewinne bei Aktien-Report-Lesern.Die Gasrechnungen für deutsche Verbraucher werden angesichts der stark gestiegenen Preise deutlich höher ausfallen. Während Geldbeutel des Otto-Normalverbrauchers leidet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär