LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris nach endgültigen Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Die Zahl der rezeptpflichtigen Medikamente implizierten, dass die Schweizer Boden an den Konkurrenten Redcare Pharmacy verlieren, schrieb Sarah Roberts in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Ein langsameres Wachstum dürfte die Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbslage schüren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0042615283
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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