Hannover (www.anleihencheck.de) - Im deutschen Wohnungsbau setzt sich der Aufwärtstrend fort, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Im Januar seien die Baugenehmigungen erstmals nach drei Jahren wieder um 8,4% auf 19.500 Wohnungen gestiegen. Besonders dynamisch hätten sich Ein- und Zweifamilienhäuser mit zweistelligen Zuwächsen entwickelt (Zweifamilienhäuser: +26,1%; Einfamilienhäuser: +12,6%). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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