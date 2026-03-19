London (www.anleihencheck.de) - Das makroökonomische Umfeld hat sich durch den Irankrieg verändert, dennoch dürfte die Europäische Zentralbank ihren Zinssatz vorerst beibehalten, so Wolfgang Bauer, Fondsmanager Fixed Income bei Royal London Asset Management.Interessant könne der Ausblick sein, den EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Anlegern mitgebe. Denn inzwischen würden die Märkte mit einer Zinserhöhung von 1,5 Prozent statt einer Senkung um 0,5 Prozent bis zum Jahresende rechnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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