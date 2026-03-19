© Foto: DALLE (KI-Bilder) - OpenAINach iranischen Angriffen auf die LNG-Energieinfrastruktur Katars dropht Trump den Mullahs damit, das South-Pars-Gasfeld zu zerstören. Daraufhin gehen die Gas- und Ölpreise durch die Decke. Nach den iranischen Angriffen auf Flüssiggasanlagen in Katar, die das gemeinsam ausgebeutete South-Pars-Gasfeld betreffen, droht US-Präsident Trump mit einem massiven Angriff auf den iranischen Teil des Feldes. Zuvor hatte Israel iranische Einrichtungen dort bombardiert. Damit rückt plötzlich nicht nur Öl, sondern auch Gas in den Fokus der Märkte. South Pars gilt als das größte Erdgasvorkommens der Welt. Das Feld teilt sich der Iran mit Katar - ausgerechnet jenem Land, das mit Ras Laffan den wichtigsten …Den vollständigen Artikel lesen
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