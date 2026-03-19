Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 19.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.979 Punkten. Der Index lief bis zum Mittag zunächst in einer Box seitwärts, löste diese dann nachfolgend nach Süden auf. Es ging im Handelsverlauf dynamisch und mit Momentum abwärts. Der Nasdaq konnte sich zwar mit Aufnahme des offiziellen Handels zunächst stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen. Am Abend haben sich die Verluste ausgeweitet. Der Handelsschluss wurde knapp über dem Tagestief festgestellt.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Key Takeaways

Bärisches Gesamtbild trotz Erholungschancen Die Nasdaq Analyse zeigt sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart ein bärisches Bild. Erholungen sind möglich, bleiben aber anfällig, solange wichtige gleitende Durchschnitte nicht zurückerobert werden.

Schlüsselmarke bei 24.408 Punkten entscheidet die Richtung Diese Marke ist zentral für die Nasdaq Prognose: Oberhalb besteht Potenzial für eine technische Gegenbewegung, darunter droht eine Fortsetzung der Abwärtsdynamik.

Wichtige Widerstände begrenzen Aufwärtspotenzial Besonders der Bereich um 24.535 sowie 24.659-24.710 Punkte stellt starke Hürden dar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Nasdaq Analyse deutlich aufhellen.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den Vortag

Der Nasdaq startete gestern bei 24.979 Punkten in den Handel und bewegte sich zunächst seitwärts in einer engen Range. Im weiteren Verlauf setzte jedoch deutlicher Verkaufsdruck ein. Der Index löste die Seitwärtsphase nach unten auf und fiel dynamisch.

Eine zwischenzeitliche Stabilisierung zum offiziellen Handelsstart blieb ohne nachhaltige Wirkung. Stattdessen weiteten sich die Verluste am Abend weiter aus, sodass der Nasdaq nahe dem Tagestief schloss.

Wichtige Daten des Vortags:

Tageshoch: 24.993 Punkte

Tagestief: 24.365 Punkte

Tagesschluss: 24.405 Punkte

Handelsspanne: 628 Punkte

Diese Entwicklung bestätigt die aktuell schwache Marktstruktur und bildet die Grundlage für die heutige Nasdaq Prognose.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster hat sich das Chartbild klar eingetrübt:

Der Nasdaq fiel unter die SMA20 (24.536 Punkte)

Eine Stabilisierung im Bereich der SMA50 - SMA200 (ca. 24.693 Punkte) scheiterte

Am Abend wurden alle relevanten gleitenden Durchschnitte unterschritten

Interpretation der Nasdaq Analyse: Das Stundenchart ist aktuell bärisch zu bewerten. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, ist mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen...

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