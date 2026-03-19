DAX Prognose für Donnerstag, 19.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.927 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab vorbörslich nach, konnte sich aber mit Aufnahme des Xetra Handels stabilisieren und aufwärtslaufen. Es im Zuge der Bewegung bis fast an die 24.000 Punkte-Marke. Trotz einiger Versuche schafften es die Bullen nicht, diese Marke zu erreichen. Der Index drehte gegen Mittag in Richtung Süden. Die Abgaben hatten einen ausgeprägten Charakter. Der DAX konnte sich zunächst im Bereich der 23.500 Punkte stabilisieren, gab im weiteren Handelsverlauf am Abend weiter Substanz ab. Der DAX ging bei 23.152 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell bleibt angeschlagen: Der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, das kurzfristige Chartbild ist klar bärisch.

Entscheidende Schlüsselmarke bei 23.100 Punkten: Oberhalb sind Erholungen bis in den Bereich 23.300-23.500 Punkte möglich, darunter droht weiterer Abgabedruck.

Sentiment extrem negativ - Chance auf Gegenbewegung: Der Fear - Greed Index im Bereich "Extreme Fear" erhöht die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige technische Erholungen trotz schwachem Trend.

Der DAX startete bei 23.927 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst Stabilisierungstendenzen. Im regulären Handel konnte sich der Index zeitweise bis knapp unter die Marke von 24.000 Punkten erholen, scheiterte jedoch mehrfach an diesem Widerstand.

Im weiteren Verlauf drehte der Markt deutlich nach unten. Die Abgaben waren dynamisch und führten den DAX zunächst in den Bereich von 23.500 Punkten, bevor sich die Schwäche am Abend weiter ausweitete. Der Handel wurde schließlich bei 23.152 Punkten beendet.

Die Marktbreite war klar negativ:

11 Aktien im Plus

29 Aktien im Minus

Top-Werte:

Heidelberg Materials +2,38 %

Deutsche Post +1,85 %

Commerzbank +1,82 %

Schwächste Werte:

E.ON -2,57 %

Scout24 -2,31 %

Münchener Rück -2,31 %

DAX Prognose - Chartanalyse (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Chartbild hat sich deutlich eingetrübt. Der DAX fiel im Handelsverlauf unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200).

Solange der DAX aktuell per Stundenschluss unter der SMA20 (23.327 Punkte) notiert, bleibt das kurzfristige Bild bärisch...

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