United Internet hat 2025 solide geliefert und setzt für 2026 ein auffällig starkes Signal: Der Internet- und Telekom-Konzern will Umsatz und EBITDA spürbar steigern, während die Investitionen zurückgehen sollen. Genau diese Kombination dürfte Anleger aufhorchen lassen. Denn wenn Wachstum, Ergebnisdynamik und sinkender Cash-Capex zusammenkommen, rückt die Frage in den Fokus, ob der Markt dem Titel künftig wieder mehr zutraut. Mehr Verträge, mehr Stabilität: United Internet wächst weiter United Internet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 700.000 auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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