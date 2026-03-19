Exasol hat 2025 geliefert - zumindest auf den ersten Blick. Der Analytics-Spezialist konnte Umsatz, EBITDA und Konzernergebnis deutlich verbessern und meldet zugleich operative Fortschritte bei der strategischen Neuausrichtung. Doch ganz ohne Fragezeichen ist das Zahlenwerk nicht: Der Gesamt-ARR ging zurück, auch wenn das Management dafür vorgezogene Vertragsanpassungen außerhalb der Fokus-Branchen verantwortlich macht. Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes, aber hochspannendes Bild: Exasol wird profitabler, fokussierter und positioniert sich stärker rund um KI - muss 2026 nun aber auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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