Berlin (ots) -Best Place Immobilien, mehrfacher Gewinner der renommierten International Property Awards, setzt seinen Wachstumskurs in Deutschland fort und eröffnet nach München und Frankfurt am Main einen weiteren Standort in Hamburg. Die neuen Büro- und Beratungsräume liegen am Jungfernstieg. Geleitet wird die Niederlassung künftig von Frank Stolz, einem der profiliertesten Experten für den Projektvertrieb in der Hansestadt.Stolz war zuvor viele Jahre bei Grossmann & Berger tätig, wo er die Abteilung Neubau aufgebaut und über viele Jahre geprägt hat. Er gilt als ausgewiesener Spezialist für die Beratung von Bauträgern und Projektentwicklern. "Durch meine über 25-jährige Erfahrung in der Beratung von Bauträgern und Projektentwicklern sowie mein langjähriges Netzwerk in der Stadt sehe ich sehr gute Voraussetzungen, Best Place hier erfolgreich zu etablieren. Das breite Serviceangebot, der datenbasierte Vertriebsansatz und die innovative Leadgenerierung bieten gerade in anspruchsvollen Marktphasen große Chancen", sagt Frank Stolz.Auch die Unternehmensführung sieht in der Expansion einen wichtigen strategischen Schritt: "Nach den erfolgreichen Niederlassungen in München und Frankfurt ist Hamburg für uns der nächste logische Schritt. Hamburg zählt zu den wichtigsten und gleichzeitig komplexesten Immobilienmärkten Deutschlands. Mit Frank Stolz gewinnen wir einen ausgewiesenen Marktkenner mit exzellenter Reputation und einem starkem Netzwerk. Der neue Standort ist ein weiterer Meilenstein für die Expansion der Best Place Gruppe in deutsche Metropolen", sagt Danny Wolf, Gründer und Geschäftsführer von Best Place Immobilien.Ergänzend führt Nikolai Dombrowski, Geschäftsführer von Best Place, aus: "Wir arbeiten bereits seit einige Monaten eng mit Frank Stolz zusammen und haben gemeinsam erste potenzielle Projekte und Bauvorhaben in Hamburg besichtigt. Dabei hat sich schnell gezeigt, wie wertvoll seine Marktkenntnis, seine Erfahrung im Neubauvertrieb und sein exzellentes Netzwerk in der Stadt sind. Die Gespräche mit Projektentwicklern und Bauträgern verlaufen sehr vielversprechend. Wir sind daher äußerst zuversichtlich, dass wir gemeinsam in Hamburg schnell spannende Projekte realisieren."Mit dem neuen Standort bringt Best Place Immobilien sein gesamtes Leistungsportfolio in die Hansestadt. Die Best Place Gruppe ist neben der Beratung von Bauträgern, Projektentwicklern und Bestandshaltern mit Privatisierungsstrategie ebenfalls in den Bereichen Kapitalanlagevertrieb, Bauträgerfinanzierung und Transaktionsmanagement tätig. Somit bieten die Dienstleitungen von Best Place für den Hamburger Markt eine einzigartige Ergänzung.Über Best Place:"Zuhause sein in bester Lage". Die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 150 Mitarbeitenden an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main, München, Hamburg und Spanien gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Projektentwicklung, Marketing, Vertrieb und Finanzierung. Außerdem legen wir außerordentlichen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. In unserem Best Place Property Center, am Standort Unter den Linden 39, können über 80 Projekte erstmals multimedial entdeckt werden.Pressekontakt:BEST PLACE IMMOBILIEN I Unter den Linden 39 I 10711 BerlinFrank Stolz, Niederlassungsleiter HamburgMobil: 0151 507 132 11E-Mail: f.stolz@bestplace-immobilien.deOriginal-Content von: Best Place Immobilien GmbH & CO. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158467/6238806