Der Goldpreis bricht derzeit ein. Das steckt konkret dahinter und Anleger sollten jetzt auf diese Niveaus achten bei denen wieder Kaufchancen eintreten könnten. Der Goldpreis hat seine jüngste Schwächephase ausgeweitet und notiert aktuell bei rund 4.720 US-Dollar je Feinunze, nachdem er bereits im Vorfeld des jüngsten Fed-Entscheids deutlich unter die Marke von 5.000 Dollar gefallen war. Bemerkenswert ist, dass selbst die Eskalation im Nahen Osten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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