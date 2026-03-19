Die Sparkassen wollen Neobrokern wie Scalable Capital oder Trade Repulic nicht länger das Geschäft im Brokerage überlassen. Das eigene AngebotÂ S-Neo soll im Sommer starten. Die Sparkassen-Finanzgruppe plant ein eigenes Angebot im Wertpapiergeschäft: S-Neo soll ab Mitte 2026 direkt in der Sparkassen-App den Handel mit Aktien, Fonds und ETFs ermöglichen. Rund 21.000 Wertpapiere sollen direkt in der App handelbar sein. Zunächst wird das neue Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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