Leipzig (ots) -Das ARD-Kulturformat "ttt - titel thesen temperamente" bekommt weiteren Zuwachs: Zur Leipziger Buchmesse widmet sich die erste "ttt reportage" unter dem Titel "Spicy Stories" dem Boom der Romance- und Dark-Romance-Literatur, der gerade bei jungen Erwachsenen zu beobachten ist. Der Auftakt der "ttt reportage"-Reihe ist am 22. März um 0.00 Uhr im Ersten und bereits ab 19. März in der ARD Mediathek (https://ots.de/XuBG3x) zu sehen.Von Literaturkritikerinnen und -kritikern als "Schund" bezeichnet, von Leserinnen und Lesern gefeiert: New-Adult-Literatur stellt den Buchmarkt auf den Kopf. Mit Titeln wie "Heated Rivalry", "Icebreaker", "Maxton Hall" (Save-Me-Reihe) und "Very Bad Kings" wird ein riesiges Geschäft gemacht. Besonders beliebt ist die toxische Seite dieser Buchwelt: die Dark-Romance-Literatur. Hier geht es um Unterdrückung, Macht und dunkle Fantasien: Stalker jagen Frauen, Sex wird mit Gewalt erzwungen und in einigen Fällen wird das romantisch verklärt. In diesen Büchern geht es um möglichst krassen "Spice", also um harten Sex. Minderjährige werden davor nicht geschützt. Auf BookTok bewerten schon Kinder das "Spice-Level" und geben Leseempfehlungen."ttt reportage: Spicy Stories"Von romantischen Liebesgeschichten bis zu hartem Sex: New-Adult-Literatur boomt. Während die Branche in der Krise steckt, wächst die Unterhaltungsliteratur: 15 Prozent mehr Umsatz in den letzten drei Jahren. In Jugendzimmern türmen sich pastellfarbene Buchstapel; Serien wie "Maxton Hall" und "Bridgerton" sind Streaming-Hits. Das Geschäft mit der Selbstfindung und dem Erwachsenwerden ist ein Milliardenmarkt. Das klassische Feuilleton spricht von "Softpornos in Pastell" oder "Hirnpest in Buchform". Die jungen Leserinnen fühlen sich hingegen in diesen Geschichten zum ersten Mal ernst genommen. Die Bücher zeigen ihre Lebensrealität: das erste Mal von zu Hause ausziehen, der erste Job, die erste Liebe und das erste Mal Sex.Die sogenannte "spicy" Literatur ist dabei besonders erfolgreich. Der Umsatz mit der sogenannten Dark Romance wuchs im vergangenen Jahr um 200 Prozent.Die "ttt reportage: Spicy Stories" zeigt, wie rasant sich der Buchmarkt gerade verändert, wie Triggerwarnungen in der Dark Romance als Kaufanreize fungieren - und wie diese Literatur dennoch Debatten über Feminismus auslöst.Über "ttt""ttt - titel thesen temperamente" ist seit mehr als 50 Jahren das erfolgreichste Kulturmagazin der ARD. Woche für Woche berichtet "ttt" über aktuelle Ausstellungen, neue Musik, große und kleine Stars, Trends der internationalen Kulturszene und gesellschaftspolitische Debatten. "ttt" zeigt, wie Kultur entsteht, wer sie prägt und warum sie für unsere Gesellschaft von Bedeutung ist.Die Marke "ttt - titel thesen temperamente" wird nach dem "ttt Talk"-Auftakt im vergangenen Dezember durch die "ttt reportage" um ein zusätzliches Element erweitert. Ziel ist es, die klassische Kulturberichterstattung für ein jüngeres Publikum zu öffnen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Wechselwirkung von digitaler Welt und realem Leben. Emphatisch, nicht belehrend, aber auch nicht unkritisch, will sich die "ttt reportage" den relevanten Kulturphänomenen unserer Zeit widmen.Die erste "ttt reportage" ist eine Produktion der Firma Cine Impuls im Auftrag von MDR (Federführer), SWR und rbb. Die Redaktion hatten Matthias Morgenthaler und Anika Mellin. Autorinnen sind Charlotte Witt und Anett Friedrich.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6238838