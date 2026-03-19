Ein KI-Agent hat bei Meta für einen Sicherheitsvorfall gesorgt. Dadurch wurden Daten von User:innen innerhalb des Unternehmens offengelegt und waren so auch für Mitarbeitende ohne Berechtigung einsehbar. Wie es zu dem Vorfall kam. Obwohl Meta mit zu den größten Unternehmen gehört, die im KI-Bereich mitmischen, sind auch sie nicht vor Pannen gefeit. Das hat sich erst kürzlich gezeigt, als eine Meta-Expertin einen Openclaw-Agenten einsetzte und damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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