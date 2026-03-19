Kreuzwertheim (ots) -Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit "Made in Frankonia": Die SDS-Schlammtrocknungsanlage von SLUDGE-DRYING-SYSTEMS GmbH & Co. KG wird vollständig in Dörfles-Esbach entwickelt und konstruiert. Ein eingespieltes Team erfahrener Spezialisten unter der Leitung von Herrn Felix Hellmuth, Maschinenbauingenieur und SDS-Geschäftsführer, sorgt für präzise Fertigung, höchste Prozesssicherheit und Langlebigkeit. Diese deutsche Produktion ist ein starkes Signal für Investoren, Betreiber und internationale Partner.Made in Germany - Fertigung auf höchstem NiveauJede SDS-Anlage entsteht in Schleusingen durch ein hochqualifiziertes Team, das Hand in Hand arbeitet - jede Anlage wird präzise konstruiert, montiert und geprüft, von der Konstruktion über die Montage bis zur Endabnahme. "Made in Germany" bedeutet hier mehr als Herkunft: Es steht für technische Exzellenz, kontrollierte Fertigungsprozesse und maximale Investitionssicherheit. Gleichzeitig verfolgt SDS einen besonders durchdachten Ansatz: Das Unternehmen hat einen cleveren Weg gefunden, ein hochwertiges Produkt konsequent in Deutschland zu produzieren, um wertvolles Know-how im Land zu halten. Dabei setzt SDS auf ein intelligentes Zusammenspiel aus Ingenieurskompetenz, präziser Montage vor Ort sowie einer strategisch optimierten Beschaffung. Diese Kombination ermöglicht es, höchste Qualität wirtschaftlich effizient umzusetzen - ein entscheidender Vorteil im internationalen Wettbewerb.Gerade in Zeiten globaler Lieferkettenunsicherheiten ist dies ein entscheidender Vorteil für Kommunen, Industrie und Forschung.Geprüfte Qualität und zertifizierte SicherheitEin wesentlicher Bestandteil der SDS-Qualitätsstrategie ist die Inbetriebnahme jeder Anlage bereits im Werk. Vor der Auslieferung wird jede Schlammtrocknungsanlage unter realen Bedingungen getestet und umfassend geprüft. Dieser Testlauf dient nicht nur der internen Qualitätskontrolle, sondern ist auch Grundlage für die CE-Zertifizierung. Jede Anlage verlässt das Werk mit vollständiger CE-Kennzeichnung. Für den Kunden bedeutet das: Vor Ort ist lediglich die finale Inbetriebnahme erforderlich - mit der Sicherheit, dass die Anlage bereits erprobt ist und zuverlässig funktioniert.Schlammtrocknung als SchlüsseltechnologieDie SDS-Schlammtrocknung nutzt ein modulares, emissionsarmes Niedertemperaturverfahren, das Schlammvolumen deutlich reduziert, Kosten senkt und die Weiterverwertung des Materials ermöglicht. Kommunen und Industrie profitieren von einer ökologisch nachhaltigen und wirtschaftlich effizienten Lösung.Energieeffizient, flexibel und modularDie Kaskadentrockner by SLUDGE-DRYING-SYSTEMS arbeiten geruchsarm, benötigen keine zusätzlichen Hallen/Überdachungen und passen sich flexibel an unterschiedliche Schlammarten und Kapazitäten an. Optimierte Luftführung und das intelligente Steuerungssystem IntelligentDRY sorgen für besonders energieeffiziente Betriebsabläufe und gleichzeitig erhöhte Prozesssicherheit.Ökonomische und ökologische VorteileDurch die Reduzierung des Schlammvolumens sinken Transport- und Entsorgungskosten erheblich. Gleichzeitig wird der getrocknete Schlamm für die thermische oder stoffliche Weiterverwertung vorbereitet. SDS-Anlagen verbinden so wirtschaftliche Effizienz mit ökologischem Nutzen.Praxisnah für Forschung, Ingenieure und IndustrieDie SDS-Schlammtrocknung eröffnet neue Perspektiven für Abwärmenutzung, Energieoptimierung und CO2-Reduktion. Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Industrieprojekte profitieren von einer zuverlässigen, praxisnahen Plattform, um innovative Umwelttechnik erfolgreich umzusetzen.Treffen Sie das Vertriebsteam der michel gmbh auf der IFAT 2026 in München!Erleben Sie unsere innovative SDS-Schlammtrocknung live - und entdecken Sie, wie Sie Ihre aktuellen Herausforderungen effizient und nachhaltig lösen können. Im persönlichen Austausch finden wir gemeinsam die optimale Anlagenlösung für Ihr Unternehmen.Halle A3 | Stand 352Ein besonderes Highlight:SDS-Geschäftsführer Felix Hellmuth stellt am Donnerstag, 7. Mai 2026, von 13:00-13:20 Uhr auf der Green Stage die neuesten SDS-Entwicklungen und Zukunftstrends vor.Diesen Impuls sollten Sie nicht verpassen!Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Pressekontakt:SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbhNina Pesic+49 (0) 9342 96 48 07nina.pesic@michel-gmbh.comschlammtrocknung.comOriginal-Content von: SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179333/6238846