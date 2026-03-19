München (ots) -Die CSU-Landtagsfraktion hat gemeinsam mit Vertretern der Stiftung Damenstift zu St. Anna und der Pfarrei St. Peter München ein klares Bekenntnis zum Erhalt des kulturellen Erbes in der bayerischen Landeshauptstadt gesetzt. Im Rahmen eines feierlichen Besuchsprogramms bekräftigte die Fraktion ihr Engagement für die aufwändige Sanierung des traditionsreichen Gotteshauses. Mit 610.000 Euro aus den Fraktionsinitiativen unterstützt die CSU-Landtagsfraktion die Innensanierung der seit 2021 geschlossenen Damenstiftskirche Sankt Anna. Nach abgeschlossener Außensanierung folgt nun die Erneuerung von Innenraum und Gruft.Der wissenschaftspolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, Robert Brannekämper, betonte anlässlich des Besuchs: "Die Damenstiftskirche, ursprünglich im späten 17. Jahrhundert von Giovanni Antonio Viscardi erbaut, zählt zu den bedeutenden Barockkirchen Münchens. Im Zweiten Weltkrieg bis auf die Außenmauern zerstört, wurde sie unter Erwin Schleich bis 1980 behutsam wiederaufgebaut. Die in Sepiatönen gehaltenen Decken- und Altarbilder betonen den respektvollen Umgang mit der Geschichte und machen die Kirche zu einem eindrucksvollen Zeugnis des Wiederaufbaus in München. Die CSU-Landtagsfraktion steht klar zu ihrer Verantwortung für das kulturelle und christliche Erbe unseres Landes - und das nicht nur mit Worten, sondern mit 610.000 Euro aus den Fraktionsinitiativen für die dringend notwendige Innensanierung."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6238845